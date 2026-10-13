Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, “non una crisi, è finita la storia”: nuove rivelazioni sulla rottura

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sarebbero lasciati. La crisi non sarebbe stata superata e ci sarebbe stato l’addio. Lo ha riferito Gabriele Parpiglia attraverso una storia pubblicata su Instagram. Tra l’altro l’influencer italo-iraniana è stata ospite a La Vita in Diretta nella puntata in onda su Rai 1 lunedì 12 ottobre. Alberto Matano, nell’accoglierla, l’ha avvisata di aver in serbo per lei una “domandona”. La puntata è giunta al termine e la “domandona” non è stata fatta. “Il tempo è finito, te la farò la prossima volta”, ha spiegato il conduttore. Non è difficile intuire quale fosse l’interrogativo a cui ha alluso Matano: senza dubbio avrebbe voluto sapere qualcosa della situazione sentimentale di Salemi.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sarebbero definitivamente lasciati

Poco prima che andasse in onda La Vita in Diretta, Parpiglia, su Instagram, ha pubblicato una storia chiedendosi se Matano avrebbe chiesto a Salemi qualcosa “sulla fine della storia con Pretelli (non una crisi)”. Il giornalista calabrese ha quindi dato per certo che la storia d’amore fosse conclusa. Tornando a Matano, come già raccontato, non ha fatto alcuna “domandona” all’influencer.

Le voci sulla convivenza interrotta

Si ricorda che da giorni la cronaca rosa sussurra che di recente Salemi e Pretelli hanno interrotto la convivenza e hanno iniziato a vivere in due case differenti. Sembra però che la rottura non sia stata traumatica: i due sarebbero rimasti in buoni rapporti e continuerebbero a remare nella stessa direzione per crescere insieme il figlio Kian, nato a gennaio 2025.

La domanda sul matrimonio e il gelo

Da quando hanno cominciato a rimbalzare le voci relative alla conclusione del rapporto sentimentale, i diretti interessati hanno scelto la via del silenzio. Non hanno né smentito né confermato le indiscrezioni sulla fine della convivenza. Giulia, tra l’altro, pochi giorni prima della citata ospitata a La Vita in Diretta del 12 ottobre, ha intervistato Alberto Matano nel suo podcast Non lo faccio per moda.

A un certo punto il conduttore ha parlato di matrimonio e furbescamente ha domandato a Salemi se fosse sposata (non lo è). Lei ha cambiato repentinamente argomento, lasciando chiaramente intendere che non voleva parlare del tema. Un altro indizio del fatto che la storia con Pretelli sarebbe definitivamente giunta al capolinea