L’indiscrezione è alquanto curiosa ed è firmata da Gabriele Parpiglia: Pierpaolo Pretelli, dopo aver visto naufragare la relazione con Giulia Salemi, con la quale ha avuto un figlio a inizio 2025, starebbe frequentando un’altra donna. Il giornalista calabrese, nella sua newsletter, ha affermato che l’ex velino di Striscia la Notizia è in “love” e che si starebbe vedendo segretamente con una ‘lei’. Se la voce fosse confermata, vorrebbe dire, casomai ci siano ancora dubbi, che la storia con l’influencer italo-iraniana è definitivamente giunta al capolinea.

Pierpaolo Pretelli starebbe frequentando una donna dopo la rottura con Giulia Salemi

“Dopo aver raccontato qui la rottura e i motivi che hanno spinto Giulia Salemi a chiudere la storia con Pierpaolo Pretelli, lui ha una nuova frequentazione che custodisce segretamente. Per ora… Ma restate connessi…”. Lo ha riferito Parpiglia che, per il momento, non ha fornito altri dettagli. Lo stesso giornalista, pochi giorni fa, sempre nella sua newsletter, ha spiegato che a scrivere la parola fine sulla relazione è stata Salemi, dopo l’estate.

La crisi, il riavvicinamento e la rottura: ma niente corna

In particolare, la crisi sarebbe iniziata diversi mesi fa. Pretelli ha poi partecipato, durante la stagione estiva e in qualità di concorrente, alle riprese nelle Filippine della nuova Isola dei Famosi. C’è così stato un allontanamento forzato di qualche settimana da Giulia. Quando è rientrato in Italia, ha raccontato sempre Parpiglia, sembrava che ci potesse essere un riavvicinamento. Anzi, pare che la coppia si sia un po’ ritrovata. Tuttavia, dopo qualche settimana, sarebbero riemersi i vecchi problemi.

Salemi avrebbe capito di non provare più gli stessi sentimenti di prima e avrebbe deciso di chiudere la storia. Pretelli avrebbe provato a convincerla a dare un’altra chance al loro rapporto, ma l’influencer non sarebbe tornata sui suoi passi. Da qui la scelta di interrompere la convivenza. Da quando non vivono più sotto lo stesso tetto, né Giulia né Pierpaolo hanno mai confermato la conclusione del loro legame sentimentale. C’è però da dire che l’influencer, in un paio di occasioni, ha di fatto lasciato capire che è tornata single.

In un frangente ha risposto in generale a una domanda sui tradimenti, affermando di non aver mai subito mancanze di rispetto in amore a differenza dei rapporti di amicizia. Una dichiarazione che ha messo a tacere le voci che sussurravano che la fine della convivenza con Pretelli fosse stata provocata da una questione di corna.