Piero Chiambretti e Fabio Fazio: rapporti tesi, tutta la verità

In un’intervista a Massimo Falcioni di TvBlog pubblicata quest’oggi Piero Chiambretti ha avuto la possibilità di raccontare i suoi progetti presenti, passati e futuri ed è anche tornato a parlare di una vecchia querelle che a quanto pare sembra non essersi mai spenta completamente.

Forse non tutti sanno, infatti, che Piero Chiambretti ha avuto in tempi non sospetti delle parole non esattamente gentili nei confronti del collega Fabio Fazio, da anni solidamente al timone di Che tempo che fa. Parlando del presentatore del talk show Rai in un’intervista concessa al giornale Libero, Chiambretti era stato fin troppo chiaro:

“Non è simpatico a nessuno. Il programma non l’ho visto. Non vedo quasi niente, non per snobismo ma perché non voglio essere condizionato. Trovo, però, che ripetere il meccanismo di un quiz quando oggi abbiamo Wikipedia, sia parecchio anacronistico. Senza contare che il programma si inseriva fra quelli “nuovi” della Rai di Campo Dall’Orto. Il tutto mi è sembrato un po’ comico”.

Ma non finisce certo qui. In un’altra intervista, questa volta sul Corriere, Piero Chiambretti aveva risposto in modo piuttosto velenoso quando gli era stato chiesto cosa avrebbe fatto se Fazio lo avesse invitato a cena. “Vivo benissimo senza” si era limitato a precisare il presentatore di Tiki Taka, senza particolari giri di parole accomodanti.

Fabio Fazio, dal canto suo, non ha mai avuto occasione (o interesse?) di commentare le affermazioni di Piero Chiambretti. Ma è ovvio che frasi del genere non saranno passate certo inosservate. Ecco perché la loro recente partecipazione all’ultima puntata di questa stagione del Maurizio Costanzo Show si prospettava, proprio da questo punto di vista, così interessante. Alla luce dei fatti, erano in molti ad aspettarsi uno scambio infuocato fra i due, una polemica, o in generale qualcosa su cui poter spettegolare. Ma non c’è stato niente di tutto questo.

Piero Chiambretti e Fabio Fazio si incontrano al Maurizio Costanzo Show: ecco in che rapporti sono oggi

Sarà rimasto deluso chi si aspettava un eventuale clamoroso scontro come quello avvenuto settimane fa fra Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi (sarebbe stato impossibile, d’altra parte, visto che Fazio era in collegamento da casa). Su TvBlog Chiambretti ha spiegato che fra lui e Fazio ci sono evidentemente delle visioni differenti ma che, allo stesso tempo, l’incontro a distanza è andato comunque piuttosto “liscio”. Ecco le sue dichiarazioni:

“Io e Fabio abbiamo avuto un avvio di carriera molto simile. Entrambi vincemmo il concorso in Rai e fummo fortemente aiutati da Bruno Voglino. In seguito, le nostre strade si sono ampiamente allontanate, per scelte editoriali e di gusto. In tanti anni non lo avevo mai incrociato, mi ha fatto piacere che si sia ricordato in diretta di quel frammento di vita in comune. Esistono le sliding doors, si prendono delle decisioni che si possono condividere o meno. Non so se approva i miei modi, io vedo i suoi differenti dai miei. Non c’è mai stata la possibilità di confrontarci. È stato un incontro piacevole, seppur tardivo.”

Sarebbe a questo punto interessante vedere Chiambretti ospite d’onore nella nuova stagione di Che tempo che fa, in programma a partire dal prossimo autunno. Potrebbe essere un’occasione davvero gustosa per un confronto in diretta.