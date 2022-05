Fazio tra pensione e complimenti per Filippa Lagerback: “Migliore di tutti”

La stagione 2021-2022 di Che tempo che fa è ormai prossima alla chiusura. Il talk condotto da Fabio Fazio giungerà al termine per questa edizione domenica 29 maggio, con la messa in onda dell’ultima puntata su Rai Tre. Grazie a una media di 2.7 milioni di telespettatori pari all’11.33% di share, in rialzo di oltre un punto rispetto alla stagione precedente, il conduttore può dirsi soddisfatto. In un’intervista rilasciata di recente a Tv Sorrisi e Canzoni, Fazio si è lasciato andare a una lunga confessione facendo un bilancio preliminare, in attesa dell’ultimo appuntamento, ma non solo.

Sulle pagine del magazine, il conduttore ha ripercorso alcuni tra i punti salienti dell’edizione, in particolar modo l’intervista concessa da Papa Francesco alla trasmissione. “Parlare con il Papa ti cambia la vita, sento ancora l’emozione“, ha svelato Fazio, ricordando quell’incontro che ha preceduto di poco la drammatica situazione in Ucraina.

Ma l’intervento del celebre volto del piccolo schermo non si è limitato “solo” alle personalità esterne al programma. Anzi, il conduttore ha lasciato spazio anche a due delle figure che, ormai da anni, lo accompagnano in questa esperienza, ovvero Luciana Litizzetto e Filippa Lagerbäck. Se con la comica torinese non ha mai perso occasione di battibeccarsi scherzosamente, sulla co-conduttrice svedese non si è mai sbilanciato più di tanto.

Ciononostante, ha lasciato intendere di avere una grande stima per la collega, dichiarando su Tv Sorrisi e Canzoni: “Filippa è la migliore di tutti noi!” Pur rimanendo apparentemente in disparte, dunque, la Lagerbäck sembrerebbe una presenza imprescindibile dal talk show, in base a quanto affermato da Fazio. A partire dalla primavera del 2005, infatti, la conduttrice e showgirl svedese è parte integrante di Che tempo che fa.

Fazio e il suo futuro a Che tempo che fa

Sono ben diciassette anni per la conduttrice svedese, su un totale di quasi venti per la trasmissione targata Rai. Nella prossima edizione, il programma raggiungerà infatti il traguardo dei vent’anni di messa in onda. Per Fazio è dunque arrivato il momento di fare un bilancio. “Ho quasi 58 anni, l’anno prossimo ne avrò alle spalle quaranta di tv. Magari vado a farmi fare i conti per la pensione“, ha affermato ironicamente,

Che il conduttore sia pronto al passaggio del testimone? Di sicuro non per la prossima edizione, in vista della quale ha precisato che “comunque in qualche modo festeggeremo“. Ma è certo che prima o poi arriverà il fatidico momento e, in tal senso, Fazio sembra essersi già preparato a ogni evenienza. “Ci sono tante belle attività da fare in pensione. Se vuole ne parliamo nella prossima intervista a settembre“, ha chiosato infine.