Pier Silvio Berlusconi taglia Barbara d’Urso: più ascolti tv e meno spese

Pier Silvio Berlusconi contento degli ultimi ascolti tv di Canale 5. Nello specifico l’imprenditore è rimasto entusiasta nel vedere i risultati della prima puntata di Avanti un altro-Pure di sera. Puntata che ha registrato 4.109.000 telespettatori con il 17.6% di share. Il game show di Paolo Bonolis è riuscito anche a battere la seconda stagione de La compagnia del cigno in onda su Rai Uno.

Numeri molto lontani da Live-Non è la d’Urso che, a malapena, raggiungeva i tre milioni di telespettatori. Come fa sapere Tv Blog è stato proprio Pier Silvio Berlusconi a togliere dal palinsesto il programma serale di Barbara d’Urso – che doveva chiudere a maggio – per fare spazio alla versione serale di Avanti un altro.

Questo cambiamento improvviso ha portato ad un risultato soddisfacente: gli ascolti sono decisamente lievitati. Con buona pace di Barbarella che, in effetti, in prima serata con Live-Non è la d’Urso non ha mai brillato. La conduttrice ha chiarito che tornerà presto in prime time ma le ultime indiscrezioni non sembrano confermare.

Nei corridoi Mediaset si sussurra con una certa insistenza che Barbara d’Urso sarà ridimensionata ancora di più su Canale 5. Con tutta probabilità a settembre non sarà più né al timone di Live-Non è la d’Urso né a quello di Domenica Live. Carmelita dovrebbe restare solo alla guida di Pomeriggio 5.

Se Live-Non è la d’Urso sarà, a quanto pare, cancellato definitivamente dal palinsesto televisivo, diverso è il discorso di Domenica Live. Il format continuerà ad esistere ma con una veste del tutto nuova. Chi prenderà il posto di Barbara d’Urso?

Da settimane si parla di un presunto arrivo di Elisa Isoardi – attualmente impegnata con l’Isola dei Famosi – ma non è escluso un coinvolgimento di Tommaso Zorzi. Mediaset ha dichiarato pubblicamente di credere molto nel talento del vincitore del Grande Fratello Vip.

Tornando alla nuova strategia messa in atto da Pier Silvio Berlusconi, grazie alla repliche di Caduta Libera, il preserale di Gerry Scotti, Mediaset ha risparmiato circa 6 milioni di euro pur ottenendo gli stessi risultati.