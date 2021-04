Barbara d’Urso lascia Mediaset? È arrivata la risposta della Rai

Critiche, polemiche, bassi ascolti e chiusure anticipate: è decisamente un periodo no per Barbara d’Urso. Una delle regine di Mediaset sarebbe sempre più ai ferri corti con l’azienda che tanti anni fa ha creduto nel suo talento di conduttrice. Nei giorni scorsi si è parlato di un passaggio di Barbarella alla Rai: secondo le indiscrezioni la d’Urso ha cercato di avviare delle trattative con la tv di stato.

Dunque Barbara d’Urso lascia Mediaset per la Rai? Assolutamente no! Come fa sapere Dagospia la Rai non è interessata, almeno per il momento, a puntare sulla dottoressa Giò. Quindi nessun passaggio a Rai Uno, come sognava qualche fan. Il futuro della d’Urso è a Mediaset, seppur con qualche differenza rispetto al passato.

Pare, infatti, che dalla prossima stagione televisiva – ergo da settembre – la presenza di Carmelita in video sarà piuttosto ridimensionata. Niente Live-Non è la d’Urso (già chiuso con due mesi d’anticipo), niente Domenica Live (che pur tornando alla sua versione originale non ha vinto la sfida contro Mara Venier).

Barbara d’Urso resterà con tutta probabilità solo ed esclusivamente alla guida di Pomeriggio 5, in onda dal lunedì al venerdì. Ad oggi l’unico programma a garantire certi ascolti tv. Nonostante l’agguerrita concorrenza di Alberto Matano e La vita in diretta Pomeriggio 5 riesce sempre a spuntarla, portando a casa dei buoni risultati.

Se Live-Non è la d’Urso sarà, a quanto pare, cancellato definitivamente dal palinsesto televisivo, diverso è il discorso di Domenica Live. Il format continuerà ad esistere ma con una veste del tutto nuova. Chi prenderà il posto di Barbara d’Urso?

Da settimane si parla di un presunto arrivo di Elisa Isoardi – attualmente impegnata con l’Isola dei Famosi – ma non è escluso un coinvolgimento di Tommaso Zorzi. Mediaset ha dichiarato pubblicamente di credere molto nel talento del vincitore del Grande Fratello Vip .

Barbara d’Urso non ha ancora commentato le voci sul suo futuro professionale. In passato, però, ha sempre ringraziato Mediaset e Pier Silvio Berlusconi per la fiducia e la stima. Ma secondo gli ultimi pettegolezzi il figlio del Cavaliere sarebbe piuttosto stanco del trash di Barbarella.