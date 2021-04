“Barbara d’Urso resta a Mediaset con un solo programma”: la scelta

Le ultime novità sul futuro professionale della conduttrice napoletana: a quanto pare il passaggio in Rai non è così concreto

Continuano a trapelare gossip e indiscrezioni sul futuro di Barbara d’Urso. Sembra chiaro che per la 63enne il vento sia cambiato dalle parti di Cologno Monzese. Complice i bassi ascolti registrati nell’ultimo periodo il “regno” di Barbarella non è più solido come un tempo. Lo scorso 28 marzo è stato chiuso – a quanto pare definitivamente – il format serale Live-Non è la d’Urso. Doveva andare in onda fino a maggio ma è stato chiuso con un due mesi d’anticipo. Una decisione che Barbarella non avrebbe preso così bene.

Di recente Dagospia ha parlato di una presunta trattativa tra Barbara d’Urso e la Rai ma pare che sulla tv di stato non ci sia spazio per la presentatrice napoletana. Cosa ne sarà quindi del contratto che scadrà a giugno? Il Fatto Quotidiano sussurra di un altro possibile scenario: con tutta probabilità la d’Urso resterà a Mediaset, azienda che ha fin da subito creduto nel suo potenziale, ma il suo ruolo sarà ridimensionato.

A quanto pare Pier Silvio Berlusconi non gradisce molto il trash proposto dalle trasmissioni di Carmelita e starebbe dunque vagliando la possibilità di ridimensionare la d’Urso su Canale 5. Ergo, molto probabilmente dalla prossima stagione televisiva – dunque dal prossimo settembre – Barbarella condurrà un solo programma.

“Secondo diverse fonti ritenute attendibili, Mediaset ha la volontà di ridimensionare il ruolo di Barbara d’Urso. Resterà certamente alla guida di Pomeriggio 5 ma la domenica pomeriggio continua ad essere in bilico, si cerca un cambio di passo e sembra essere solo una questione di tempo”

Chi prenderà il posto di Domenica Live? Da settimane si parla di un presunto arrivo di Elisa Isoardi – al momento impegnata con l’Isola dei Famosi – ma non è escluso un coinvolgimento di Tommaso Zorzi. Mediaset ha dichiarato pubblicamente di credere molto nel talento del vincitore del Grande Fratello Vip e dopo Punto Z, il format in partenza su Mediaset Play, il 25enne potrebbe arrivare alla guida di una trasmissione su Canale 5.

A Barbara d’Urso resterebbe così solo Pomeriggio 5, il suo unico programma a garantire – ad oggi – certi ascolti tv. Nonostante l’agguerrita concorrenza di Alberto Matano e La vita in diretta Pomeriggio 5 riesce sempre a spuntarla, portando a casa dei buoni risultati.

Per ora la diretta interessata non ha ancora commentato le voci che circolano sul suo conto. Al termine dell’ultima puntata di Live-Non è la d’Urso Barbara d’Urso ha però chiarito che c’ è e ci sarà sempre per il suo pubblico.