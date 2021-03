Barbara d’Urso chiude Live-Non è la d’Urso: “Ci sono e ci sarò sempre”

Si è chiuso Live-Non è la d’Urso ufficialmente con l’ultima puntata andata in onda domenica 28 marzo 2021. La trasmissione lascerà spazio dalla prossima settimana alla versione serale di Avanti un Altro con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Ma per Barbara c’è già pronto un ‘piano B’. Tra sette giorni Domenica Live si allunga e torna agli esordi con quattro ore di diretta, invece che circa. Il contenitore del dì festivo di Canale 5 partirà alle ore 15 e sfiderà fino alle 17.10 Domenica In di Mara Venier e poi Da Noi…A Ruota Libera con Francesca Fialdini. Al talk sarà affiancata una prima parte dedicata all’attualità. Poco prima di salutare gli spettatori di Live-Non è la d’Urso, Barbara ha lanciato una frecciatina a quanti sperano di non rivederla più in televisione:

“In prima serata ci vediamo in autunno. Domenica prossima in diretta con quattro cinque-ore di diretta. Come vedete ci sono e ci sarò sempre”

La conduttrice, quindi, ha confermato che Live-Non è la d’Urso torna a settembre. Bisogna vedere se questo verrà confermato anche dalla presentazione dei palinsesti Mediaset 2021/2022. Tanti gli argomenti trattati nell’ultima puntata di Live-Non è la d’Urso. Ampio spazio è stato dedicato a un talk su L’Isola dei Famosi. Ancora al centro dell’attenzione Akash Kumar che ha spacciato per sua una foto di un bambino con gli occhi azzurri.

Albano polemico a Live-Non è la d’Urso: “Non mi sta bene”

Anche nell’ultima puntata di Live-Non è la d’Urso si è parlato di attualità, in particolare di vaccini. Albano, che continua ad aspettare la sua dose di vaccino, si è mostrato particolarmente critico su come l’Italia sta gestendo la situazione. Se si continua con questo passo, l’immunità di gregge potrebbe arrivare nel nostro Paese tra un anno. Il cantante si è detto contrariato e si è arrabbiato. Inoltre ha parlato del metodo messo in atto in Israele, rivolgendo particolari apprezzamenti sul primo ministro Netanyahu.

Non è la d’Urso omicidio Gucci, Pina Auriemma: “Speravo di essere dimenticata”

La ‘maga’ del caso Gucci è stata ospite a Live-Non è la d’Urso. Pina Auriemma, accusata dell’omicidio assieme a Patrizia Reggiani, ha confessato a Barbara che sperava di essere dimenticata. Lei è uscita dal carcere dopo tredici anni e si trova di nuovo sotto i riflettori a causa del film che sta girando Scott con grandi nomi come Al Pacino e Lady Gaga.