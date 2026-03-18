Pier Silvio Berlusconi rompe il silenzio: liquida Corona con gelo e lancia la sfida a Fiorello

Mentre festeggia i grandi risultati ottenuti nel 2025 con Mediaset, Pier Silvio Berlusconi replica per la prima volta a Fabrizio Corona. Lo fa in un incontro con la stampa a Cologno Monzese. Qui spiega che Mfe-Mediaset registrerà un utile raddoppiato rispetto all’anno precedente. Infatti, l’amministratore delegato sta festeggiando dei grandi risultati.

Nel 2024 l’azienda aveva registrato un utile di 138 milioni e il 2025, essendo stato un anno straordinario, ci si aspetta molto di più. “Se mi avessero detto questo risultato a inizio anno non ci avrei creduto”, dichiara Pier Silvio. E parla di questi grandiosi risultati in un periodo non proprio idilliaco per Mediaset. Ieri la reazione del pubblico al ritorno del Grande Fratello Vip sul web è stata più che positiva, ma con ascolti televisivi della prima puntata per nulla soddisfacenti.

In questi mesi, si è ipotizzata la chiusura del reality show di Canale 5 per questa edizione Vip, tanto attesa. Il motivo riguarda Fabrizio Corona e le sue rivelazioni a Falsissimo su Alfonso Signorini, che ha dovuto così lasciare il timone del programma a Ilary Blasi. Ma il giornalista non è stato l’unico a finire nel mirino dell’ex re dei paparazzi, il cui scopo è stato sin dall’inizio quello di colpire e affondare l’intera Mediaset.

Ha tentato di farlo puntando a nomi forti. Oltre quello di Signorini, ha spesso citato Gerry Scotti, ma anche Maria De Filippi e Silvia Toffanin. Si è detto più volte pronto a far sprofondare anche questi volti importanti della televisione, insieme a Pier Silvio Berlusconi. Approfittando dell’incontro di oggi, l’amministratore delegato di Mediaset ha risposto pubblicamente, per la prima volta, a una domanda della stampa sulla questione:

“Di fronte a menzogne, insulti e odio, ci siamo difesi. Ma non ho voglia di perdere tempo”

Replica sì, ma stronca direttamente il discorso, senza dare troppa importanza a Corona, verso il quale ha dato inizio a una causa milionaria, affiancato dai volti principali di Mediaset da lui colpiti e da sua sorella Marina Berlusconi. Non finisce qui. Oggi Pier Silvio parla di Fiorello, che sta portando avanti il suo format La Pennicanza, diventato ora La Mattinanza.

Lo showman ha commentato più volte il caso Corona-Mediaset. Ma non è di questo che Berlusconi vuole parlare oggi. L’Ad Mediaset fa sapere di ascoltare poco Fiorello, con il quale comunque ha “un rapporto molto bello e zero da dire su qualsiasi cosa faccia”. Anzi, l’unica critica che intende fargli è questa: “Dovrebbe venire a fare TV da noi”. In questo modo, Berlusconi invita Fiorello ad approdare sulle sue reti. Lo stesso showman, di recente, ha spesso ironizzato sui contatti avuti con Pier Silvio e ha anche parlato al telefono con Silvia Toffanin.