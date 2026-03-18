Focus ascolti tv Grande Fratello Vip, Ilary Blasi male: il confronto con i debutti di Signorini

Ilary Blasi, a distanza di quasi otto anni, è tornata alla guida del Grande Fratello Vip. Il 17 marzo 2016, in prima serata su Canale 5, è iniziata l’ottava edizione del popolare reality show che, a onor del vero, è sempre meno popolare. Questo almeno è ciò che emerge dall’analisi degli ascolti tv: il debutto di ieri è stato quello meno visto di sempre da quando il format viene trasmesso. Ha avuto l’attenzione di 2.146.000 spettatori e uno share del 18.4% (su Rai1 ha fatto meglio Le Libere Donne, con 3.046.000 spettatori e il 18.7% di share).
Ascolti Tv del Grande Fratello Vip 8: debutto sottotono per Ilary Blasi
Senza dubbio ci si aspettava di più. E senza dubbio Mediaset sperava che l’effetto “grande ritorno” di Ilary Blasi e quello “new entry” di Selvaggia Lucarelli potesse far lievitare il numero di utenti sintonizzati sulla rete ammiraglia. Ciò non è avvenuto e si è quindi registrata una partenza con il freno a mano tiratissimo. Basti pensare che nell’edizione del Grande Fratello di Simona Ventura terminata lo scorso dicembre, la puntata del debutto è stata seguita da 2.813.000 persone (20,35%), quasi 700mila in più rispetto all’esordio targato dalla conduzione di Ilary.
Focus Auditel: i paragoni con i debutti di Alfonso Signorini e Simona Ventura
Anche gli esordi delle edizioni timonate da Alfonso Signorini hanno fatto meglio. Così come avevano fatto meglio quelle in onda dal 2016 al 2019 condotte sempre da Ilary. Di seguito i dati dettagliati di tutti i debutti dal 2016, primo anno in cui fu trasmessa la versione “vip” del reality, a oggi (nella lista sono stati inseriti anche i dati delle ultime tre edizione del Grande Fratello non “vip”, rinominato dagli addetti ai lavori “mix”, per la mescolanza nel cast di concorrenti comuni e famosi):
- Grande Fratello Vip 1, puntata d’esordio del 19 settembre 2016: 3.844.000 telespettatori, con il 21,60% di share (Ilary Blasi).
- Grande Fratello Vip 2, puntata d’esordio dell’11 settembre 2017: 4.490.000 telespettatori, con il 24,53% di share (Ilary Blasi).
- Grande Fratello Vip 3, puntata d’esordio del 24 settembre 2018: 3.341.000 telespettatori, con il 20,95% di share (Ilary Blasi).
- Grande Fratello Vip 4, puntata d’esordio del 7 gennaio 2020: 3.405.000 telespettatori, con il 20,15% di share (Alfonso Signorini).
- Grande Fratello Vip 5, puntata d’esordio del 14 settembre 2020: 2.833.000 telespettatori, con il 18,99% di share (Alfonso Signorini).
- Grande Fratello Vip 6, puntata d’esordio del 13 settembre 2021: 2.860.000 telespettatori, con il 20,70% di share (Alfonso Signorini).
- Grande Fratello Vip 7, puntata d’esordio del 19 settembre 2022: 2.636.000 telespettatori, con il 21,73% di share (Alfonso Signorini).
- Grande Fratello 17, puntata d’esordio dell’11 settembre 2023: 2.994.000 telespettatori, con il 23,01% di share (Alfonso Signorini).
- Grande Fratello 18, puntata d’esordio del 16 settembre 2024: 2.510.000 telespettatori, con il 21,28% di share (Alfonso Signorini).
- Grande Fratello 19, puntata d’esordio del 29 settembre 2025: 2.813.000 telespettatori, con il 20,35% di share (Simona Ventura).
- Grande Fratello Vip 8, puntata d’esordio del 17 marzo 2026: 2.146.000 telespettatori, con il 18,40% di share (Ilary Blasi).