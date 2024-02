Crac Berrettini-Satta, Pettinelli si scalda: “Lei sapeva bene che…”

È una delle notizie che più sta facendo parlare in questi giorni: Melissa Satta e Matteo Berrettini si sono lasciati. La storia d’amore, durata più di un anno, è giunta al termine con l’annuncio dato il 20 febbraio dal tennista durante una conferenza stampa.

Secondo il magazine Oggi, i motivi della rottura sarebbero da imputare alle differenti visioni del futuro che hanno i due ragazzi: mentre l’atleta è sempre in giro per il mondo, infatti, la showgirl sognava una famiglia con il suo amato. Ed è proprio di questo che si è parlato a Pomeriggio Cinque, durante la puntata odierna. Myrta Merlino ha ospitato Eleonora Giorgi, Raffaello Tonon e Anna Pettinelli nel suo salotto per commentare le ragioni che hanno portato a scrivere la parola fine nella love story tra il tennista e l’ex-velina di Striscia la Notizia.

La Giorgi e la Pettinelli hanno concordato sul fatto che la relazione in oggetto è da sempre stata contornata da stereotipi che vedono la donna intaccare la carriera dell’uomo. Oltre alla continua scelta dei media di sottolineare la differenza d’età tra i due. Un atteggiamento che Eleonora Giorgi ha trovato spiacevole. Tra gli ospiti presenti in studio, gli umori si sono scaldati.

Anna Pettinelli, infatti, ha voluto precisare di non trovare veritiera la scusa data dal settimanale diretto da Carlo Verdelli circa la rottura del rapporto sentimentale della coppia:

Lei è una donna già con la prole, quindi non con la necessità impellente di fare un figlio. Quindi già questo smonta tutta questa costruzione.

Secondo le parole della presentatrice radiofonica quindi, la fine della love story tra Melissa Satta e Matteo Berrettini non sarebbe da imputare alle diverse visioni di vita dei due. Bensì a qualcos’altro che la coppia ha deciso – almeno per il momento – di tenere nascosto.

La Giorgi ha risposto di essere d’accordo, difendendo però la posizione di Melissa Satta. Poiché, a detta dell’attrice, le donne coinvolte in una relazione sono sempre proiettate verso un futuro solido, anche se hanno già alle spalle una famiglia.

Durante il dibattito poi, Raffaello Tonon ha fatto notare la galanteria che caratterizza l’annuncio della rottura fatto da Berrettini, che ha ringraziato l’ormai ex fidanzata per il tempo passato insieme. Ha aggiunto che, se è vero che la relazione è finita perché la Satta aveva una progettualità diversa rispetto al tennista, vuol dire che la modella non è stata in grado di lasciare spazio alla carriera del fidanzato.

Di fronte a queste affermazioni, Anna Pettinelli ha rincarato la dose, ribadendo la sua posizione: