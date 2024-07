Perego. Lucio Presta sull’incidente: “rottura di 3 costole”. Come sta

E’ passato poco più di un mese da quando è stata diffusa la notizia del grave incidente in cui è stato coinvolto Lucio Presta. Il manager si trovava in campagna in trattore, quando è caduto venendo travolto proprio dal mezzo. Da allora, al suo fianco c’è sempre stata Paola Perego che tempo fa aveva anche fatto sapere che il marito si stava lentamente riprendendo dall’infortunio. Ora però, a parlare è Presta stesso, attraverso un post pubblicato su X.

L’ex manager di Amadeus ha finalmente rotto il silenzio e lo ha fatto principalmente per la volontà di ringraziare tutta l’equipe dei medici che lo ha aiutato e che lo sta tutt’ora seguendo nella guarigione. Nel comunicato pubblicato però, Presta ha anche rivelato nei dettagli – per la prima volta – ciò che è accaduto nel giorno dell’incidente, oltre a spiegare qual è il suo stato di salute attuale.

Già in apertura del post – condiviso poco fa su X – il marito di Paola Perego lascia sconvolto il popolo del web, confessando che l’incidente è accaduto molti giorni prima rispetto a quando è stato comunicato pubblicamente.

Le dinamiche dell’incidente

Era infatti il 31 maggio quando Presta si trovava nella sua residenza in campagna, proprio sul trattore. A quel punto, il manager sarebbe caduto dal mezzo, scivolando in un dirupo:

Il 31 Maggio sono stato vittima di un brutto incidente. Mentre lavoravo su un mezzo meccanico nella mia piccola tenuta di campagna, ho perso il controllo del mezzo stesso e sono caduto in un dirupo rotolando verso valle e sono stato colpito dal mezzo che poi ha continuato la sua corsa verso giù.

Così inizia il comunicato pubblicato su Twitter. Presta spiega poi di essere giunto in ospedale a Rieti grazie ad un suo amico fraterno che lo ha subito soccorso. Il manager quindi, non è stato trasportato in pronto soccorso con un mezzo adatto e questo potrebbe aver peggiorato la situazione precaria in cui si trovava in quel momento.

Come sta Lucio Presta

Dopo essere stato ricoverato in codice rosso, la diagnosi ha rivelato che Presta aveva riportato diverse fratture:

Dopo gli accertamenti si è evidenziato la rottura di 3 costole e rottura del trochine e sottoscapolare e frattura omero.

Lesioni sicuramente gravi che però, fortunatamente, non hanno compromesso la salute del manager in modo permanente. Ad assisterlo, c’è stato il team di medici dell’ospedale di Rieti. Oltre a loro, ovviamente, anche il sostegno della moglie Paola Perego, che proprio a causa dell’incidente ha rinunciato al matrimonio dell’amica Simona Ventura.

E’ innegabile comunque, che con fratture del genere Lucio Presta dovrà ancora lavorare molto per riprendersi completamente. Nonostante questo, il manager ha spiegato di aver deciso di parlare dell’accaduto proprio per ringraziare tutti coloro che sono stati al suo fianco:

La guarigione totale ancora una strada lunga ma sentivo il bisogno di ringraziare tutti coloro che hanno contribuito nell’emergenza, nella degenza post operatoria e nella cura del recupero funzionalità.

Il comunicato di Lucio Presta: