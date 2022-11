Perché Wanda Nara è in tv? La confessione di Costanzo: “Lei sa come…”

Wanda Nara è tornata in Italia, o meglio nella nostra tv. La moglie e agente di Mauro Icardi è stata di recente ospite di ben due importanti programmi italiani: Ballando con le Stelle e Verissimo. Ma in passato la 36enne si è fatta notare sulle reti Mediaset come opinionista al Grande Fratello Vip e a Tiki Taka. Una presenza che ha infastidito più di qualcuno: una signora, Sonia da Milano, ha scritto a Maurizio Costanzo per criticare la scelta degli autori e conduttori di casa nostra di avere Wanda in tv.

“A me pare una che non ha molto da dire, a parte qualche chiacchiera sulla sua vita privata. Quando in passato ha fatto televisione, occupandosi di calcio, sembrava più impegnata a mostrare le sue scollature che altro”, ha fatto notare la telespettatrice nella sua missiva. Nella rubrica che cura da anni sul settimanale Nuovo Maurizio Costanzo ha ricordato che per stare in televisione non bisogna essere necessariamente dive o artiste di primo livello. Del resto la tv di oggi è molto diversa rispetto a quella del passato…

Il marito di Maria De Filippi ha spiegato:

“La televisione è uno strumento democratico, che dà spazio a chiunque e a programmi di ogni genere. Wanda Nara è un personaggio noto in Italia per le sue relazioni sentimentali con calciatori importanti, ma anche per aver fatto un po’ di tv. Inoltre mi risulta che lei sia molto seguita sui social, dove sfoggia la sua bellezza. Insomma, è per questo che Milly Carlucci l’ha invitata a Ballando con le Stelle. Io le farei i complimenti perché, pur non avendo doti particolari, sa ritagliarsi il suo spazio in televisione”

Wanda Nara e la televisione

Wanda Nara è tornata a lavorare in televisione negli ultimi mesi. Per un lungo periodo si è dedicata solo alla famiglia e al ruolo di procuratrice del marito Mauro Icardi. In Argentina è stata giurata della versione locale de Il Cantante Mascherato e ha preso parte ad alcuni videoclip musicali e campagne pubblicitarie.

Wanda ha ricevuto la proposta di Milly Carlucci di partecipare come concorrente a Ballando con le Stelle 2023. La moglie di Icardi ha ammesso che le piacerebbe molto e che è pronta a tornare in pista se riuscirà a gestire la sua famiglia, che oggi vive a Istanbul, in Turchia.

Dopo aver lasciato il Paris Saint-Germain Maurito ha trovato un ingaggio nel Galatasaray e così la moglie e i cinque figli (di cui tre nati dal primo matrimonio di Wanda Nara con Maxi Lopez) hanno detto addio a Parigi. Valentino, Benedicto, Constantino, Isabella e Francesca sono però molto legati all’Italia: tutti si sentono italiani, come puntualizzato da Wanda a Verissimo.

Non a caso la Nara e Icardi hanno ben tre proprietà immobiliari nel nostro Paese. Secondo le ultime indiscrezioni Wanda potrebbe, inoltre, prendere parte a La Talpa, che tornerà su Canale 5 il prossimo autunno. Mauro permettendo: l’imprenditrice ha infatti rivelato che l’attaccante vuole che la sua dolce metà resti a casa.

Questo, a detta di Wanda, è uno dei tanti motivi che ha portato il matrimonio con Icardi in crisi. Crisi che i due stanno cercando di recuperare: sono volati alle Maldive per ritrovare complicità, amore e sintonia.