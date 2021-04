Perché Pierpaolo Pretelli e Ariadna non sono più tornati insieme

Durante il Grande Fratello Vip erano in molti a fare il tifo per un ritorno di fiamma tra l’ex Velino di Striscia la notizia e la modella e attrice cubana

È finita definitivamente tra Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero. Tra i due è rimasta però molta sintonia e complicità, tanto che molti telespettatori del Grande Fratello Vip hanno fatto il tifo per i due. Un modo anche per ricomporre la famiglia visto che l’ex gieffino e la cubana hanno insieme un figlio, il piccolo Leonardo di quattro anni. In un’intervista a Diva e Donna Pretelli ha spiegato il motivo per cui non è stato possibile tornare tra le braccia di Ariadna.

Queste le parole chiare di Pierpaolo:

“Ariadna? È stato un grande amore e c’è tanto rispetto tra di noi. Ci abbiamo già riprovato a maggio scorso, ma ho rispettato la sua scelta, la sua decisione, la consapevolezza di cosa si può dare o meno in un eventuale ritorno. Il nostro obiettivo, da genitori, è agire sempre e solo per il bene di Leo”

In seguito alla nascita del bambino, avvenuta dopo pochi mesi di frequentazione, Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero sono andati in crisi. Tra i due c’è stato un lungo tira e molla finito poi definitivamente quando il 30enne si è presentato a Uomini e Donne (dove ha provato a corteggiare l’ex tronista Teresa Langella).

Durante il primo lockdown Pierpaolo Pretelli ha provato a riconquistare Ariadna Romero ma l’attrice e modella ha preferito non regalare un’ulteriore chance all’ex compagno. Ariadna ha ammesso di non amare più Pretelli, che si è così rassegnato alla scelta della Romero. Oggi i due restano buoni genitori per il piccolo Leonardo.

Mentre Ariadna Romero è ancora single, il presente e il futuro di Pierpaolo Pretelli ha un solo nome: Giulia Salemi. Dopo la fine del Grande Fratello Vip la storia tra i due procede a gonfie vele. Pretelli ha presentato il figlio a Giulia e tra i progetti imminenti della coppia c’è quello della convivenza.

Pierpaolo Pretelli ha dichiarato che Giulia Salemi l’ha colpito subito per la sua fragilità, sensibilità, generosità e per il fatto che abbia sempre cercato di tirare fuori la sua parte migliore di sé. L’italo-persiana ha decisamente stravolto la vita di Pretelli.

“Giulia mi fa stare bene, mi fa ridere e io la amo per questo. Abbiamo una complicità molto forte, credo tanto in noi. Dopo Ariadna è la prima persona che mi fa stare veramente bene”

E Elisabetta Gregoraci? Per Pierpaolo Pretelli è passato. Del resto tra l’ex moglie di Flavio Briatore e il modello non c’è mai stato nulla di serio visto che la 40enne ha messo diversi paletti nella Casa più spiata d’Italia. Pretelli non si è detto pentito del suo corteggiamento ma ha ribadito che la sua vita ora è accanto a Giulia Salemi.