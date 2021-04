Pierpaolo Pretelli presenta il figlio a Giulia Salemi: il passo decisivo

Ha fatto un passo decisivo Pierpaolo Pretelli: Giulia Salemi ha conosciuto il figlio. Leonardo, nato è nato nel 2017 dall’amore con Ariadna Romero. I due si sono lasciati due anni e mezzo fa. Nel 2020 aveva cercato di riavvicinarsi a lei corteggiandola, ma il ritorno di fiamma non si è mai concretizzato. Da parte dell’ex compagna avrebbe trovato un blocco, forse perché la modella cubana aveva sofferto moltissimo per la loro separazione. Malgrado i tentativi, tra loro non è accaduto nulla. Il loro è stato un amore folle, ma l’incompatibilità di carattere ha finito per separarli.

Adesso è felice accanto a Giulia Salemi e nel giorno di Pasqua le ha fatto conoscere il piccolo. A raccontarlo è stato proprio l’ex Velino di Striscia la Notizia intervistato su RTL 102.5. Hanno trascorso delle ore insieme e sarebbe andato tutto bene. Quella di ieri è stata una giornata piena di felicità:

“Mio figlio è la persona più importante e se gli ho fatto conoscere Giulia qualcosa vuol dire. Poi lei è la prima donna che presento a mio figlio dopo la separazione da Ariadna”

Per lui è qualcosa di importante che non avrebbe mai fatto questo passo senza la consapevolezza di ciò che prova per l’influencer italo-persiana e di quello che lei prova per lui. L’incontro è avvenuto vicino a casa sua, all’aperto e hanno giocato. Ci sarebbe stato subito un buon feeling, suo figlio le ha chiesto di fidanzarsi con lei: “Leonardo s’innamora molto facilmente, è un amore”.

Non ci sarebbe stata alcuna presentazione con i suoi genitori: Giulia Salemi avrebbe conosciuto soltanto il fratello di Pierpaolo, Giulio, che ospitato nei salotti di Barbara d’Urso dichiarò apertamente che avrebbe preferito vedere il gieffino accanto a Elisabetta Gregoraci. Una situazione spiacevole che di recente ha affrontato Pretelli.

In una intervista il modello ha raccontato di aver incontrato e sentito l’ex moglie di Flavio Briatore anche dopo la fine del Grande Fratello Vip ma solo per lavoro. Nonostante tra i due ci fosse una notevole simpatia, Pierpaolo ha ribadito quanto in realtà la possibilità che potesse davvero nascere dei sentimenti tra loro fossero davvero minime.

Tra qualche mese Pierpaolo diventerà zio perché il fratello Giulio e la compagna Alessia aspettano un figlio. Si è detto felice durante l’intervista, ma non ha nascosto che il fratello ha avuto delle difficoltà lavorative soprattutto in questo periodo a causa del Covid, mentre quando è diventato lui padre di lavori ne faceva tanti.