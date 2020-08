Mariana Rodriguez spiega perché è finita con Simone Susinna

È durata a malapena un paio d’anni la storia d’amore tra Mariana Rodriguez e Simone Susinna. I due modelli si sono mollati nonostante i progetti importanti in cantiere quali matrimonio e figli. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno anche se già una volta Mariana e Simone si sono mollati e poi ripresi. Questa volta la rottura sembra però definitiva tanto che l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha già una nuova liaison. Il 26enne è stato pizzicato in atteggiamenti inequivocabili con la modella spagnola Ana Moya Calzado. Il rapporto non è stato ancora ufficializzato ma i diretti interessati sono apparsi piuttosto affiatati e complici. Intanto sulle pagine del settimanale Nuovo Mariana ha rivelato il motivo per il quale è finita con Simone, non disdegnando qualche stoccata nei confronti dell’ex fidanzato.

Perché Mariana Rodriguez e Simone Susinna si sono lasciati

“È finita per il suo egoismo. Ha deciso di andare a New York per lavoro senza nemmeno prima parlare con me. Quando mi ha telefonato per dirmi che stava rientrando e mi stava raggiungendo a Barcellona, gli ho detto che ormai non volevo più niente da lui. Spero che abbia successo”, ha confidato Mariana Rodriguez alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. “Non tornerei con lui e poi Simone si è già fidanzato. Quindi gli auguro tutto il bene del mondo con questa nuova fiamma”, ha aggiunto l’indossatrice venezuelana. Mariana si è detta inoltre stupita della frecciatina di Susinna quando sono state divulgate le foto della Rodriguez con Stefano De Martino. Scatti per nulla compromettenti, visto che Mariana ha chiarito che con l’ex ballerino di Amici c’è solo una bella amicizia e nulla più. “Ho trovato quel commento davvero patetico”, ha affermato la 29enne.

Mariana Rodriguez è single: Stefano De Martino è solo un amico

Dopo i gossip dell’ultimo periodo Mariana Rodriguez ha sottolineato che con Stefano De Martino c’è solo una bella amicizia. L’ex concorrente di Pechino Express e Grande Fratello Vip ha definito lo scugnizzo napoletano un gentiluomo ma ha ribadito che non c’è mai stato nulla al di là di un rapporto cordiale. Mariana sogna però un nuovo amore: magari un uomo di polso, che possa stare al suo passo. Ma la sud americana cerca allo stesso tempo una persona altruista, sensibile e romantica. “Spero di trovare in futuro una persona che mi ami, che mi valorizzi e soprattutto che sia un uomo vero. Non voglio più avere al mio fianco ragazzini. Anche se tra me e Simone c’erano solo tre anni di differenza si sentivano”, ha detto.

Chi sono Mariana Rodriguez e Simone Susinna

Mariana Rodriguez, classe 1991, è una modella venezuelana. È arrivata in Italia nel 2010 ed è diventata popolare nel 2014 come concorrente di Pechino Express. Popolarità che è stata incrementata nel 2017, quando ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip, dove ha fatto discutere per il suo flirt con Stefano Bettarini e le sue litigate con Valeria Marini (che non sopportava la campana tibetana della sud americana). Nel 2019 ha ricoperto il ruolo di giurata ad All Together Now. Simone Susinna è invece un modello siciliano diventato noto nel 2017 con la partecipazione all’Isola dei Famosi: si è classificato al secondo posto, alle spalle del discusso Raz Degan.