Stefano De Martino, ora parla Mariana Rodriguez: cosa ha detto la modella

Finalmente Mariana Rodriguez ha rotto il silenzio sulla presunta storia d’amore con Stefano De Martino. Qualche settimana fa i due sono stati pizzicati dai paparazzi di Chi a Napoli, in barca con alcuni amici. Nessun bacio o coccola compromettente ma tanto è bastato ai più maliziosi per ipotizzare subito una nuova liaison per l’ex marito di Belen Rodriguez. Ora Mariana – che tra l’altro non ha mai avuto un buon rapporto con Belù nonostante lo stesso cognome – ha fatto sapere cosa è successo con l’ex ballerino di Amici. In una intervista rilasciata al settimanale Nuovo l’ex concorrente di Pechino Express e Grande Fratello Vip ha ammesso di essere stata piuttosto infastidita dagli scatti dei fotografi. Mariana ha sottolineato che De Martino è un vero gentiluomo ma che il rapporto con lui non va oltre l’amicizia.

Stefano De Martino e Mariana Rodriguez non sono mai stati insieme

“Lui è carino ed è un vero gentiluomo, ma siamo solo e soltanto amici…”, ha precisato Mariana Rodriguez alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. Parole che ben combaciano con quelle di Stefano De Martino: nel corso di una puntata di Made in Sud lo scugnizzo napoletano si è dichiarato single e per nulla coinvolto in una liaison con un’altra Rodriguez. Stefano e Mariana sono semplici amici che frequentano la stessa comitiva ma il loro legame non si è mai spinto oltre. Entrambi sono però single: se De Martino si è separato per la seconda volta da Belen Rodriguez, Mariana ha troncato la relazione con il modello Simone Susinna, ex naufrago dell’Isola dei Famosi.

Chi è Mariana Rodriguez e perché è famosa in tv e nel mondo del gossip

Mariana Rodriguez, classe 1991, è una modella venezuelana. È arrivata in Italia nel 2010 ed è diventata popolare nel 2014 come concorrente di Pechino Express. Popolarità che è stata incrementata nel 2017, quando ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip, dove ha fatto discutere per il suo flirt con Stefano Bettarini e le sue litigate con Valeria Marini (che non sopportava la campana tibetana della sud americana). Nel 2019 ha ricoperto il ruolo di giurata ad All Together Now.