Perché Demi Lovato ha tagliato i capelli dopo il coming out

La nota popstar statunitense svela il motivo per cui ha preso questa decisione dopo aver rivelato di essere una persona non binaria e pansessuale

Demi Lovato dopo il coming out ha deciso di tagliare completamente i capelli. La sua è stata una mossa iconica che ha generato tanta curiosità nei suoi fan. Ed ecco che ora la nota popstar statunitense ha voluto rendere noto il motivo per cui ha preso tale decisione. La scelta di tagliare i capelli è arrivata dopo il suo annuncio su Twitter.

Inizialmente aveva dichiarato di essere pansessuale, per poi affermare di essere una persona non binaria. Dopo aver riflettuto per molto tempo sulla sua vita e sul suo trascorso sentimentale, è arrivata a questa conclusione. Ha scelto di rendere tutto questo pubblico per essere d’aiuto a tutte quelle persone che non riescono a essere ciò che vogliono a causa dei pregiudizi.

A Jane Fonda, nel corso di un episodio del loro 4D, ha rivelato di aver riflettuto parecchio quando si è identificata molto nella poesia di un suo amico, durante uno spettacolo. Si parlava di non conformarsi ai generi e di non identificarsi come maschio o femmina. Quando ha ascoltato le varie opinioni su questo punto, ha iniziato a credere che ci fosse qualcosa che non ha mai saputo in tutta la sua vita.

Pertanto, ha deciso di lavorare su se stessa e di fare delle ricerche, per oltre un anno. A questo punto, Demi Lovato confessa il motivo per cui si è tagliata i capelli: stava perdendo tutte le norme di genere che le hanno imposto nel corso della sua crescita. Le regole che ha rispettato sin da piccola, in quanto donna, ora non hanno più un senso per l’ex stellina della Disney.

Ha sempre saputo che gli uomini si trovavano alla base delle richieste che le venivano fatte per essere una popstar sexy, così da permettere loro di guadagnare più soldi sulle sue spalle. Ora ha dovuto rompere questo schema, proprio perché sentiva la necessità di trovare la libertà per se stessa e per sopravvivere.

La Lovato non ha più intenzione di rispettare i classici standard di bellezza femminile che le hanno sempre imposto. Ha, per tale motivo, rimosso la lunga chioma e ha deciso di procedere con un taglio netto. Forse agli occhi di molti apparirà meno attraente, ma Demi ora sta bene con se stessa e si sente libera di esprimere ciò che davvero è.

Ha capito che non c’è bisogno di identificarsi in un genere, ma che semplicemente bisogna vivere la propria vita al meglio. In una sua intervista, di qualche mese fa, Demi raccontava di aver dovuto reprimere qualsiasi tipo di attrazione verso una donna. Aveva affermato di essere cresciuta in Texas, dove queste relazione non vengono approvate.

Oltre a essere una persona non binaria, si definisce una pansessuale. Pertanto, non è né eterosessuale né omosessuale, bensì “fluida”. Non vuole identificarsi in un nessun genere e non ha più intenzione di reprimere ciò che prova.

Queste riflessioni arrivano dopo un periodo buio di Demi Lovato, la quale ha confessato di aver avuto un infarto e tre ictus, che le hanno causato un danno celebrale importante.