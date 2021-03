Demi Lovato è pansessuale, la rivelazione: “Mi sono vergognata molto”

Demi Lovato si è lasciata andare a una confessione importante sulla sua sessualità. Infatti, la nota popstar ha fatto sapere di essere pansessuale. Non è né eterosessuale né omosessuale, si definisce “fluida”. Tale confessione arriva durante la sua intervista con Joe Regan. Pronta a lanciare il suo nuovo album Dancing With The Devil…The Art of Starting Over, parla dell’eventualità di avere un figlio. In passato aveva più volte pensato a una sua eventuale gravidanza. Ora, invece, pensa di ricorrere all’adozione. Era quasi certa che con il suo ex fidanzato Max Ehrich si sarebbe sposata e che sarebbe rimasta incinta. Ma così non è andata. Non sa se finirà per stare insieme a un uomo, dunque non riesce a immaginarsi incinta.

“Al momento mi sento molto fluida”, confessa Demi Lovato nel corso della sua intervista. Ammette oggi che in passato sulla questione era molto chiusa. Si sente attratta da tutti, che sia un uomo o una donna, così si definisce pansessuale. La prima volta che ha pensato di poter avere una relazione con un’altra donna è stato quando ha visto, nel lontano 1999, la scena del bacio tra Sarah Michelle Gellar e Selma Blair nel film Cruel Intentions. In quel momento ha pensato “mi piace”. Nonostante ciò, si è vergognata molto. Racconta di essere cresciuta in Texas, un luogo dove queste rivelazioni non sono approvate.

Ha represso qualsiasi tipo di attrazione verso una donna, prima ancora di elaborare ciò che stava provando. Di recente, in un’intervista su Glamour, aveva già parlato della sua sessualità. Aveva confessato che sta cercando di sperimentare un po’ i suoi gusti, uscendo con una ragazza. Ma queste non sono le uniche sue confessioni che hanno colpito il suo pubblico. Infatti, sempre di recente, ha raccontato per la prima volta un triste evento del luglio 2018.

In quell’occasione, non solo andò in overdose, ma fu anche abusata. Una rivelazione molto forte, seguita da un’altra confessione tragica. La Lovato ha confessato di aver subito un’altra violenza in passato, precisamente a 15 anni, momento in cui perse la sua verginità.

Nella sua docuserie su Youtube, Dancing With the Devil, ha poi svelato di aver avuto un infarto e tre ictus, che le hanno lasciato un danno celebrale importante.