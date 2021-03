Demi Lovato sulla fine con Ehrich: “Non sono più interessata agli uomini”

Demi Lovato ha rilasciato un’intervista a Glamour dove ha parlato della sua sessualità. Ma non solo. Ha colto l’occasione anche per parlare dell’annullamento del fidanzamento ufficiale con Max Ehrich. Un “imprevisto” che le ha fatto capire cosa vuole realmente. Per lei, infatti, il fidanzamento non andato bene è stato un segnale molto importante: “Pensavo che avrei passato la mia vita con qualcuno. Quando è finito, ho sentito un senso di sollievo nel poter vivere la mia verità”. La Lovato ha spiegato che sta cercando di sperimentare i suoi gusti. Attualmente, si sente “troppo queer” per poter frequentare un uomo cisgender (con questo termine, si intende una condizione in cui la sessualità va di pari passo con l’identità di genere).

La cantante ha anche raccontato di essere uscita con una ragazza e di aver pensato di aver fatto la cosa più giusta. Ha spiegato che, quando è uscita con altri ragazzi e si arrivava ad un momento sessuale o intimo, invece, aveva una reazione automatica: “Non voglio mettere la mia bocca lì. Non era nemmeno basata sulla persona con cui ero. Mi sono ritrovata ad apprezzare davvero l’amicizia con queste persone, più del lato romantico. Non volevo niente di romantico con nessuno del sesso opposto”.

In quanto al fidanzamento ufficiale, sarebbe stato annullato perché Max Ehrich non avrebbe avuto intenzioni sincere nei confronti della cantante. In seguito al breakup, c’era stato un episodio dove l’attore aveva incolpato la Lovato di non avergli detto di avere intenzione di lasciarlo di persona. Tutto questo ha spinto la Lovato a chiedersi se avesse potuto mai tornare a fidarsi di qualcuno.

La cantante, poi, ha capito che si deve fidare in primis di sé stessa ed è pronta a rimettersi in gioco: “Ho negato il mio intuito su tutti i campanelli d’allarme che suonavano, ma non avevo nessun altro da incolpare se non me stessa. Se mi fossi fidata di me, non sarei finita in quella posizione”.

Adesso il cuore di Demi Lovato è aperto e sta cercando di seguire innanzitutto il suo istinto. Il prossimo 23 marzo su Youtube uscirà anche un documentario sulla cantante, dove verrà trattata anche la relazione d’amore con Max Ehrich.

I due si erano messi insieme lo scorso marzo e avevano passato insieme la quarantena, all’interno della villa di Los Angeles di lei. I due, come riportato dalla fonte di People, erano stati insieme 7 giorni su 7, 24 ore su 24 per mesi. A metà settembre, secondo un insider di E!, quando la Lovato è volata ad Atlanta, tra i due ci sarebbero state le prime incomprensioni.

Successivamente è andata via e ha cominciato a dubitare delle intenzioni del suo fidanzato. La distanza ha cominciato a mettere a dura prova la relazione.