Demi Lovato: “Ho avuto un infarto e tre ictus”, danno celebrale importante

Demi Lovato si confessa come mai ha fatto fino a ora! La cantante, nominata ai Grammy, nel trailer della sua docuserie Dancing With the Devil torna a parlare dei duri momenti che ha dovuto affrontare in passato. In particolare, si sofferma su alcuni episodi che l’hanno portata vicina alla morte. La popstar fa sapere di avere avuto tre ictus e un attacco di cuore! Come lei stessa rivela oggi nel trailer, i medici le avevano dato pochi minuti di vita, ovvero dai cinque ai dieci minuti. E ora riflettendo su tutto ciò che ha passato in questi ultimi anni, si dice certa del fatto di avere avuto molte vite, come il suo gatto. La Lovato sente di essere alla sua nona vita e di poter tornare finalmente a fare ciò che ama, ovvero fare musica.

Nel luglio dell’anno 2018, Demi fu trasportata d’urgenza nell’ospedale più vicino a causa di un’overdose. Tale notizia arrivò un mese dopo che la cantante aveva confermato la sua ricaduta, rompendo sei anni sobrietà. La cantante di I Love Me fu poi dimessa dall’ospedale ad agosto, per poi trascorrere tre mesi di riabilitazione. Demi si rende conto di aver superato il limite. Un trailer di quasi tre minuti che parla della parte più triste della vita dell’ex star di Disney Channel, pronta a sposare il fidanzato Max Ehrich. La popstar confessa che le è rimasto un danno celebrale importante.

Infatti, non può guidare la macchina e per molto tempo ha avuto difficoltà a leggere. Ai giornalisti ha fatto sapere che per lei documentare i suoi alti e bassi rappresenta un aiuto per essere più responsabile. Pertanto, non si è preoccupata di rivelare tutta la verità sui problemi che ha dovuto affrontare in passato: “Ti preoccupi solo se hai cose da nascondere”. Ci sono, chiaramente, cose che preferisce tenere per sé, in quanto sente di essere un libro aperto, ma con dei confini. Dopo l’uscita del trailer, l’appuntamento con la docuserie Demi Lovato: Dancing With the Devilpremieres è previsto per martedì 23 marzo su Youtube.

Nel frattempo, sono diversi i siti americani che stanno già riportando la notizia sull’infarto e sui tre ictus. La Lovato ha seriamente rischiato di morire e questa sua docuserie dovrebbe portare le persone a riflettere sui danni che possono causare gli eccessi.