Demi Lovato si sposa: il futuro marito è Max Ehrich

Fiori d’arancio per Demi Lovato. L’ex stellina Disney ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo attuale fidanzato, Max Ehrich. A dare l’annuncio la diretta interessata su Instagram, dove ha condiviso alcuni romantici scatti di coppia e mostrato l’anello di fidanzamento. Nonostante siano passati pochi mesi dal primo incontro Demi e Max sono già pronti a diventare marito e moglie. Per entrambi si tratta del primo matrimonio. In passato la Lovato è stata a un passo dalle nozze con Wilmer Valderrama ma i problemi di salute di lei, dipendente per un lungo periodo da alcol e sostanze stupefacenti, hanno poi rovinato quel sogno. Oggi la 27enne ha superato quel periodo buio, è più che mai serena e carica ed è pronta a diventare la signora Ehrich. Max ha chiesto la mano della fidanzata in riva al mare, in maniera classica e assai romantica.

Demi Lovato e Max Ehrich si sposano: l’annuncio su Instagram

“Sapevo di amarti fin dal primo incontro. Non mi sono mai sentita così amata incondizionatamente da qualcun altro nella mia vita (a parte i miei genitori), difetti e tutto il resto. Non mi hai mai fatto pressioni per essere qualcun altro a parte me stessa. E vuoi che io sia la miglior versione di me stessa. Sono onorata di accettare la tua mano in matrimonio. Ti amo più di quanto una didascalia possa esprimere. Sono estasiata di iniziare una famiglia e una vita con te. Ti amerò per sempre baby. Il mio partner. Brindo al nostro futuro”, ha scritto Demi Lovato su Instagram. La proposta di matrimonio non è arrivata in maniera inaspettata per gli esperti di gossip. Qualche giorno fa una fonte aveva spifferato a Us Weekly che Max Ehrich aveva acquistato un prezioso solitario per la sua dolce metà.

Chi è Max Ehrich: la storia d’amore con Demi Lovato

Max Ehrich e Demi Lovato si frequentano dallo scorso inverno: si sono conosciuti grazie ad amici in comune e per entrambi è stato un colpo di fulmine. La coppia è uscita allo scoperto lo scorso marzo, nel videoclip della canzone Stuck with U. La quarantena ha rafforzato ancora di più il legame tra Max e Demi, che oggi sono praticamente inseparabili. Ehrich ha inoltre subito convinto la famiglia Lovato, che è sempre stata molto protettiva con la popstar. Ma chi è il futuro marito di Demi? Classe 1991, è un attore, ballerino e cantante. Negli Stati Uniti è noto per il ruolo di Fenmore nella soap opera Febbre d’amore. Max ha recitato pure in diverse popolari serie tv quali: Ugly Betty, iCarly, Parenthood, Law & Order-Unità Speciali, Under the Dome.