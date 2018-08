Demi Lovato entra in riabilitazione dopo l’overdose: le ultime news sulla cantante

Demi Lovato pronta ad entrare in rehab dopo l’overdose: il percorso riabilitativo della cantante e il supporto del suo team

Demi Lovato, a due settimane dall’overdose che l’ha portata in ospedale, è pronta ad entrare in rehab e iniziare il suo percorso di disintossicazione. Le ultime notizie riportate dal Dailymail sembrano perciò confermare l’intenzione espressa dalla cantante proprio ieri. La Lovato, infatti, in un lungo messaggio pubblicato sui social aveva spiegato ai suoi follower di essere consapevole di avere un problema di dipendenza dalle droghe e di stare facendo di tutto per uscirne. L’affetto delle persone che la seguono l’hanno aiutata molto ma, oggi, le decisioni più importanti pare le stia prendendo il suo team di gestione. La sua squadra, infatti, sta lavorando verso un unico obiettivo: liberare la cantante da tutte quelle amicizie tossiche che finora l’hanno danneggiata.

Demi Lovato entra in riabilitazione e inizia il percorso di disintossicazione: chi sono le amicizie negative di cui tanto si parla?

Il percorso di disintossicazione di Demi Lovato sarà sicuramente lungo e impegnativo ma, al momento, chi le sta accanto sta già lavorando per farle trovare un ambiente migliore dopo il trattamento. Stando a quanto riportato da TMZ, in particolare, il suo team starebbe lavorando allontanamento di tutte quelle amicizie negative che hanno spinto la cantante verso il baratro. Tra questi spicca un lontano parente di Demi e, in generale, tutte quelle persone che non hanno a cuore la sua disintossicazione.

Demi Lovato scrive ai fan: il messaggio della cantante sui social

“Continuerò a combattere”, con queste parole Demi Lovato aveva concluso il toccante messaggio rivolto ai fan e pubblicato sui social ieri. La cantante infatti, cosciente di avere un problema di tossicodipendenza, ha fatto sapere di essere seriamente intenzionata a riprendersi, iniziando prima di tutto dalla sua riabilitazione. Oggi quindi si apre un nuovo capitolo della vita di Demi Lovato che, dopo l’overdose, vuole solo tornare a sentirsi bene.