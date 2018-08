Demi Lovato, primo messaggio dopo il ricovero: “Continuerò a combattere”

Demi Lovato scrive una lettera a cuore aperto ai fan: il primo messaggio sui social dopo il ricovero in ospedale

Demi Lovato, dopo diversi giorni di assenza, rompe il silenzio e scrive una lettera a cuore aperto ai propri fan. La cantante, in seguito al ricovero in ospedale, ha parlato per la prima volta della sua dipendenza dalle droghe, ringraziando le persone che le sono state e le saranno sempre vicine nella sua personale lotta contro la tossicodipendenza. Adesso, ha spiegato Demi Lovato nel suo messaggio, l’artista sembrerebbe pronta a prendersi cura di sé, partendo prima di tutto da un serio e intenso percorso riabilitativo.

Demi Lovato scrive ai fan sui social: “Sono sempre stata trasparente riguardo la mia dipendenza”

“Sono sempre stata trasparente riguardo al mio viaggio nella dipendenza” ha esordito Demi Lovato su Instagram “Quello che ho imparato è che questa malattia non è qualcosa che sparisce o svanisce col tempo. È qualcosa che devo continuare a superare e io non ho ancora finito”. Nella sua lettera, inoltre, ai suoi fan e alle persone che l’hanno sostenuta in questi giorni la cantante ha scritto: “Voglio ringraziare Dio per avermi tenuta viva e vegeta. I miei fan, sarò sempre grata per tutto il vostro amore e supporto di questa settimana e oltre. I vostri pensieri positivi e le preghiere mi hanno aiutata in questi tempi difficili”.

Demi Lovato pronta a iniziare il suo percorso riabilitativo: “Continuerò a combattere”

Dopo aver ringraziato anche la sua famiglia, i suoi amici e il team di professionisti che l’ha seguita, Demi Lovato tira in ballo anche la sua riabilitazione. “Ho bisogno tempo per guarire e concentrarmi sulla mia sobrietà” ha scritto “L’amore che voi tutti mi avete mostrato non lo dimenticherò mai”. Adesso, dunque, il suo obiettivo principale sarà rimettersi completamente. ” Continuerò a combattere” ha infatti concluso alla fine la cantante. Un messaggio di speranza dunque quello di Demi Lovato che, dopo giorni di silenzio, ha tranquillizzato i fan e tutte le persone che tanto si sono preoccupate per lei.