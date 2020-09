Perché Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno lasciato l’America

Rientro in Italia per Clarissa Marchese e Federico Gregucci, che negli ultimi tre anni hanno vissuto a Miami. La coppia di Uomini e Donne ha deciso di tornare a vivere in Italia. L’ex Miss Italia ha dato l’annuncio via Instagram, chiarendo che la nuova casa sarà a Firenze, dove il marito ha trovato un nuovo impiego dopo aver lasciato la Juventus Academy. In realtà, però, questa decisione di Clarissa e Federico è dipesa da altro, ovvero dalla primogenita Arya. La bambina è nata lo scorso marzo, in piena emergenza Coronavirus. A causa della pandemia la Marchese ha dovuto partorire da sola, senza la presenza di famigliari e amici. La 26enne ha potuto contare solo sul marito sposato nel 2019. Da qui la scelta di lasciare gli Stati Uniti per garantire un futuro diverso alla bambina, che non resterà a lungo figlia unica.

Clarissa e Federico di Uomini e Donne tornano a vivere in Italia

“Ti mancherà l’America?”, ha chiesto una follower su Instagram a Clarissa Marchese. “Sì, certamente. Mi mancheranno i nostri posti, la nostra sana routine, ma soprattutto i nostri amici che per tre anni sono stati la nostra famiglia. Abbiamo vissuto un’esperienza bellissima ma l’arrivo di Arya ha stravolto le nostre priorità. Adesso per noi la cosa più importante è stare più vicino alle nostre famiglie”, ha spiegato l’ex tronista di Uomini e Donne. Ma perché proprio Firenze e non Roma, città natale di Federico, o la Sicilia, terra di Clarissa? “Principalmente per il lavoro di Fede. Poi comunque lui ha vissuto per 5 anni lì, io sono stata più volte e piace tanto ad entrambi. Ci sembra un ottimo posto per mettere radici”, ha confidato la modella e web influencer.

Uomini e Donne, che lavoro fa Federico Gregucci a Firenze

Al momento Clarissa Marchese ha preferito non rivelare il nuovo lavoro di Federico Gregucci in Toscana. A Miami l’ex corteggiatore di Uomini e Donne era impegnato come allenatore di bambini presso la Juventus Academy. Non è chiaro se Clarissa tornerà in televisione ora che è rientrata in Italia: di sicuro non smetterà di lavorare come web influencer. Un lavoro gratificante per la Marchese che grazie al ruolo di tronista non ha solo trovato l’amore della sua vita ma ha pure incrementato la sua popolarità.

Clarissa e Federico sono diventati genitori di recente

Quattro anni dopo la scelta a Uomini e Donne e 12 mesi dopo il matrimonio, Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono diventati genitori di Arya. Una bambina dolce e serena, che fa spesso capolino sugli account Instagram di mamma e papà. La coppia pensa già al secondo figlio che, con tutta probabilità, arriverà entro un paio d’anni.