Clarissa Marchese mamma: come è cambiato il corpo dopo la gravidanza e il parto

È un momento magico per Clarissa Marchese. Nonostante l’emergenza Coronavirus, l’ex tronista di Uomini e Donne nonché Miss Italia 2014 si sta godendo le gioie della maternità. Lo scorso 12 marzo è nata la piccola Arya, frutto del grande amore con Federico Gregucci, sposato nel 2019 e conosciuto proprio nel programma di Maria De Filippi. A causa del Covid-19 la web influencer può contare solo sull’aiuto del marito, visto che le rispettive famiglie non sono riuscite a recarsi a Miami, dove la coppia vive da tempo perché Gregucci lavora alla Juventus Academy. “Ho l’aiuto di Fede per tutto, anche se il papà in questa prima fase non può fare tantissimo. Lei mangia con me: sto facendo allattamento esclusivo. Fede mi aiuta dopo che lei ha mangiato: le fa fare il ruttino. Poi le facciamo il bagnetto insieme tutte le sere. Lui è molto presente come papà e di questo gli sono molto grata“, ha spiegato la 26enne al settimanale Mio.

Le confidenze di Clarissa Marchese dopo il parto della piccola Arya

“Ho vissuto una bellissima gravidanza, dall’inizio alla fine. Non ho avuto molti problemi, non ho sperimentato nausee né fastidi e ho vissuto benissimo anche il cambiamento del mio corpo. Ero tutta pancia, tutta lei”, ha dichiarato la bella siciliana. “Non ho preso neanche tantissimi chili, circa 14, il mio corpo non si è stravolto tantissimo a parte la pancia. Sono uscita dall’ospedale che pesavo quasi 10 chili in meno, i 4 che avevo in più li ho persi praticamente subito, tornando al mio peso forma. Durante la gravidanza ho mantenuto un’alimentazione corretta e un corpo allenato. Ho sempre rispettato il mio corpo: sapevo che avrei potuto ritrovare le mie forme subito. E così è stato”, ha aggiunto.

Clarissa e Federico pronti per il secondo figlio dopo Arya

Clarissa Marchese e Federico Gregucci non si fermeranno alla primogenita Arya: la coppia ha in mente di regalare un fratellino o una sorellina alla piccola. “Però faremo passare almeno un paio di anni”, ha puntualizzato l’ex protagonista di Uomini e Donne. “Per ora ci godiamo lei, poi dovremo capire tante cose. Se restare a vivere qui o tornare in Italia, ad esempio”, ha confidato.