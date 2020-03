UeD Clarissa Marchese, parto: kg, epidurale e acque rotte (“Rubinetto”)

UeD Clarissa Marchese racconta i dettagli del parto: dilatazione, acque rotte (“Ho perso una quantità di liquidi incredibile”) ed epidurale. “Ho perso 9 kg appena uscita dall’ospedale, Arya pesa 3,7 kg”

Clarissa Marchese, ex tronista di Uomini e Donne nonché neo mamma e moglie di Federico Gregucci, ha raccontato i dettagli del parto di Arya che, come ha fatto sapere su Instagram, pesa 3,7 kg e sta benone. A proposito di kg, la ragazza ha dichiarato di aver perso 9 kg subito dopo la nascita della figlia e di avere 4 kg in più rispetto al suo peso forma ideale, quello prima della gravidanza. “Non abbiate l’ansia del peso, lasciate fare al vostro corpo”, ha consigliato l’ex tronista che ha aggiunto di allattare e di essere al settimo cielo. Grandissima gioia anche per Gregucci.

“Mi si sono rotte le acque alle 2 di notte tra martedì e mercoledì scorsi. Ho chiamato subito Fede e mia madre“, spiega Clarissa tra le sue Stories. “Praticamente mi si è aperto il rubinetto, ho iniziato a perdere una quantità d’acqua imbarazzante. Da quando mi si sono rotte le acque ho iniziato a perdere una quantità di liquidi incredibile. Già in auto, già dal parcheggio da qui dove abito, un fiume in piena”, racconta. Poi via in ospedale: “Lasciavo la scia per terra. Io mi scusavo con gli operatori. Fede rideva e i sanitari mi rassicuravano che era normale e che non dovevo scusarmi di nulla…”

UeD Clarissa: “Ho resistito un’ora e ho detto di farmi l’epidurale. Dall’epidurale in poi non è sembrato nemmeno un parto”

“Ero dilatata 7,5 cm e avevo le contrazioni ogni 5 minuti – prosegue Clarissa – Poi ho smesso di dilatarmi a 8 cm e avevo le contrazioni ogni due minuti. Mi hanno detto che sarebbe andata avanti così per due o tre ore. Ho resistito un’ora e ho detto di farmi l’epidurale. Dall’epidurale in poi non è sembrato nemmeno un parto, avrei potuto farne altri dieci. Poi, in 25 minuti è uscita Arya con sei sette spinte ben assestate.”