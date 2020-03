Clarissa Marchese ha partorito, nata la figlia: prima foto con papà Federico

Clarissa Marchese ha partorito, arriva l’annuncio tanto atteso dell’ex tronista di Uomini e Donne

Clarissa Marchese ha partorito! L’ex tronista ha dato alla luce la prima figlia con Federico Gregucci, la bimba si chiama Arya, come già avevano annunciato. La coppia si è conosciuta a Uomini e Donne ed è stato quasi un colpo di fulmine tra loro. Sembravano proprio essersi trovati dopo essersi a lungo cercati. Clarissa ha scelto Federico dopo pochi mesi, non riuscendo più a resistere alla voglia di vivere con lui nella vita quotidiana. Sembrava essere nato un grande amore e tale si sta confermando in tutte le tappe della loro vita. Sono andati a vivere insieme quasi subito, Clarissa poi ha seguito Federico in America, dove ormai vivono da diverso tempo, precisamente a Miami. Un anno fa c’è stato il matrimonio, oggi la nascita della loro prima figlia, Arya.

Clarissa Marchese è diventata mamma, la prima foto della piccola Arya e l’annuncio anche di papà Federico Gregucci

La piccola era attesa proprio per il mese di marzo ed è nata a Miami. Poco fa l’annuncio di mamma Clarissa e papà Federico. L’ex tronista ha scritto: “Benvenuta al mondo amore nostro. Che la vita possa realizzare ogni tuo desiderio Arya”. Questo invece il messaggio di Federico: “Finalmente questo giorno è arrivato! Noi tre per sempre…”. Entrambi hanno postato la stessa foto, in cui si vedono le loro mani stringersi intorno a quella di Arya. Non hanno aggiunto altri dettagli sulla nascita della piccola, come per esempio il peso oppure l’ora di nascita. Sappiamo però che dieci ore fa Clarissa era già ricoverata in ospedale e la piccola è venuta al mondo in serata. Forse tra le 20 e le 21, ora italiana, visto che l’annuncio sui social è arrivato dopo le 21 e presumiamo che si siano presi un po’ di tempo per godersi l’arrivo della piccola.

Clarissa e Federico genitori, il benvenuto alla piccola Arya su Instagram

Tra i tantissimi commenti giunti sotto le foto su Instagram di Clarissa e Federico ci sono naturalmente gli auguri di tantissimi volti di Uomini e Donne. E non resta che unirsi a questi auguri e dare un caloroso benvenuto alla piccola Arya!