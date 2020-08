Clarissa e Federico tornano a vivere in Italia: nuova casa a Firenze

Addio Miami, nuova vita per Clarissa Marchese e Federico Gregucci. Dopo qualche anno trascorso negli Stati Uniti, la coppia di Uomini e Donne ha deciso di far rientro in Italia. Una decisione maturata durante l’emergenza Coronavirus, che Clarissa e Federico hanno affrontato in completa solitudine. Nel bel mezzo della pandemia i due sono diventati genitori della piccola Arya e questo li ha spinti a tornare nel Belpaese per garantire alla bambina un futuro diverso. Un futuro vicino agli affetti più cari, ai nonni, agli zii e gli amici più intimi. In una storia Instagram l’ex Miss Italia, che sta trascorrendo le vacanze nella natale Sicilia, ha annunciato l’imminente trasferimento a Firenze. In Toscana il marito Federico ha trovato un nuovo impiego, al momento ancora top secret ma molto probabilmente legato al mondo del calcio. L’ex corteggiatore ha dunque mollato il lavoro alla Juventus Academy della Florida, dove era impiegato come allenatore dei bambini.

Uomini e Donne, Clarissa e Federico lasciano Miami e tornano a vivere in Italia

Per ora Clarissa Marchese ha preferito non fornire ulteriori dettagli circa il suo trasferimento in Toscana. Federico Gregucci è già partito per Firenze, per sistemare gli ultimi dettagli, mentre Clarissa e la piccola Arya lo raggiungeranno nelle prossime settimane. Mamma e figlia continueranno a godersi ancora un po’ di sole, mare e relax in Sicilia. Non è chiaro se Clarissa tornerà in televisione ora che è rientrata in Italia: di sicuro non smetterà di lavorare come web influencer. Un lavoro gratificante per la 26enne che, grazie a Uomini e Donne di Maria De Filippi, ha incrementato la sua popolarità e ha stretto un legame molto forte con oltre un milione di follower.

Clarissa e Federico di Uomini e Donne sono diventati genitori di recente

Quattro anni dopo la scelta a Uomini e Donne e 12 mesi dopo il matrimonio, Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono diventati genitori di Arya. Una bambina dolce e serena, che fa spesso capolino sugli account Instagram di mamma e papà. La coppia pensa già al secondo figlio che, con tutta probabilità, arriverà entro un paio d’anni.