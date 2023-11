Peparini incinta, Andreas aggiorna su gravidanza e scelta dei nomi

Veronica Peparini e Andreas Muller stanno attendendo due gemelline e nei giorni scorsi sono arrivate da parte loro brutte notizie. Fortunatamente in queste ore l’ex ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi ha dato un aggiornamento positivo sulla gravidanza. Non solo, attraverso il suo account ufficiale di Instagram, Andreas ha svelato ai suoi fan che la ricerca dei nomi delle due gemelline sta avendo i primi risultati.

“Le cose sembra stiano andando per il verso giusto e non potremmo essere più felici”, ha scritto Muller, accompagnando l’aggiornamento con un bel cuore rosso. Subito dopo, il ballerino ha annunciato: “E dopo un lungo studio abbiamo forse trovato anche i nomi per queste due guerriere”. Per il momento, la coppia nata nel talent show di Amici non intende svelare quali sono i nomi che potrebbero scegliere per le due figlie che attendono.

Dunque, i fan dovranno attendere per scoprire come si chiameranno le due gemelle che aspettano Pepararini e Andreas. Nel frattempo, il ballerino fa sapere che stanno facendo le loro ricerche sui nomi attraverso alcuni libri, tra cui uno che indica i significati e le origini.

Veronica Peparini e Andreas Muller: come procede la gravidanza

Sono settimane di apprensione da parte dei fan per la gravidanza di Veronica Peparini. Dopo aver fatto l’annuncio a Verissimo sulla dolce attesa, con tanto di Gender Reveal, la coppia ha dovuto dare un triste aggiornamento. La coreografa ed ex insegnante di Amici sta portando avanti, come ha spiegato Andreas sui social, una “gravidanza gemellare monocoriale biamgnotica” durante la quale “le piccole vivono in una unica placenta in due sacche distinte”.

Una recente visita ha permesso a Veronica e Muller di scoprire che “i vasi sanguigni sono condivisi tra le due e in questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti dell’altra, che quindi è ricevente”. La situazione si potrebbe risolvere in autonomia, ma potrebbe anche essere necessario un intervento chirurgico. Per questo motivo, Peparini si ritrova a effettuare dei controlli preventivi ogni 48 ore.

Durante l’ultimo accertamento, Andreas non ha potuto non commuoversi e ha condiviso con i follower su Instagram alcune immagini dell’ecografia: “Che meraviglia! Quella girata è la ricevente e quella di fronte è la donatrice. Fa quasi commuovere. Comunque sta tenendo duro la più generosa, quindi il carattere già ci piace”.

Fortunatamente le cose sembra che stiano andando bene, come lo stesso Andrea ha rivelato in queste ore. Non resta ora che attendere ulteriori aggiornamenti, si spera sempre positivi.