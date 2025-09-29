Peparini e Andreas Muller sposi: le prime immagini del matrimonio

Per Andreas Muller e Veronica Peparini è arrivato il giorno tanto atteso: oggi sono convolati a nozze. I due ballerini, tanto amati dal pubblico che segue Amici di Maria De Filippi, si sono sposati nel pomeriggio del 29 settembre 2025. Di fronte ad amici, parenti e ai figli, si sono detti sì, iniziando così un nuovo capitolo di questa romantica storia d’amore, nata in modo inaspettato nel talent show di Canale 5.

Dopo il matrimonio con rito civile di luglio, Veronica e Andreas oggi si sono sposati in chiesa. Come da trazione, Muller ha deciso, nella notte, di fare una serenata alla sua amata, madre delle sue figlie. Infatti, come mostrano i video condivisi sui social network, il ballerino si è presentato sotto il balcone di casa con altre persone, cantando varie canzoni d’amore e consegnandole un bel mazzo di rose rosse. Il tutto, in attesa di rivederla oggi per diventare suo marito con rito religioso.

Al centro della cerimonia di questo matrimonio tanto atteso c’è, ovviamente, la musica. Probabilmente ci sarà anche qualche esibizione di Veronica e Andreas al ristorante, durante i festeggiamenti. Nel frattempo, spuntano le prime immagini del matrimonio di Peparini e Muller. A condividere un video speciale che mostra i due ballerini e coreografi che si sono appena sposati è Verissimo, sui social network.

la talpissima veronica peparini si è sposata, mi sono emozionata 🥹pic.twitter.com/7iUvCCndsV — this is auro| baci stellari (@darveyfeels_) September 29, 2025

Infatti, pare che nella trasmissione di Silvia Toffanin verranno mostrate tutte le immagini, in un secondo momento, di queste nozze. Veronica, da poco rientrata ad Amici 25, come professoressa di ballo, indossa un bellissimo abito bianco, semplice ma d’effetto, che le dona molto. Invece, lui indossa il classico smoking nero. Una bellissima coppia, che corona il suo sogno. Per il momento, il video condiviso da Verissimo sembra essere l’unica prova concreta per i fan, che dovranno attendere probabilmente.

Intanto, sembra che per il momento non ci sarà una luna di miele per i due innamorati. Mentre Muller è impegnato con l’apertura della sua nuova attività, la Peparini è tornata dietro la cattedra di ballo del talent show di Maria De Filippi, dove ogni settimana si registra. Dunque, è probabile che la coppia abbia già deciso di rimandare il viaggio di nozze in un secondo momento, in quanto ormai il passo più importante è stato fatto.