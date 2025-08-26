Andreas Muller apre un negozio, addio alla danza? “In Italia si lavora per la gloria”

Andreas Muller ha deciso di dare una svolta alla sua vita aprendo un negozio. Non si sa ancora di preciso quale sia il settore scelto dal ballerino, ma di sicuro è pronto a cimentarsi in una nuova avventura. A parlare di questa novità è stato lui stesso, condividendo inizialmente alcune Stories su Instagram che ritraggono Veronica Peparini e le due gemelline Ginevra e Penelope che scoprono i lavori in corso dell’attività. Infatti, ancora Muller è all’opera con la struttura.

Molti fan hanno iniziato a fargli auguri per questa nuova avventura, felici di vederlo buttarsi in qualcosa di nuovo che possa renderlo ancora più felice. Ma c’è anche chi si è posto questa domanda: è un addio alla danza? Andreas, che è diventato da poco papà per la prima volta, si è fatto conoscere al pubblico come ballerino. Nel dettaglio, è stato un allievo di Amici di Maria De Filippi, vincendo anche una delle sue edizioni.

Dopo di che, è stato presente nel programma di Canale 5 come ballerino professionista. Nel frattempo, è nata la sua relazione con Veronica Peparini, che proprio a settembre torna a ricoprire il ruolo di insegnante all’interno del talent show. Ma, come tanti altri, questo è un lavoro che non dà spesso i risultati sperati, almeno nel nostro Paese, come fa notare ora Andreas. Per dare una risposta sul suo futuro da ballerino e coreografo, Muller ha ammesso in un lungo messaggio: “In realtà ballo poco a causa del mercato italiano”.

Nonostante ciò, lascia la porta aperta al lavoro legato alla sua passione, tanto che continuerà a essere un ballerino e coreografo. Allo stesso tempo, ha deciso di “vivere e rischiare”, lanciandosi in questa nuova avventura, aprendo un negozio. Nel corso degli anni, si è ritrovato fortunatamente a fare delle importanti esperienze, ma anche a fare delle rinunce e dei sacrifici. Non solo, sa bene quali proposte accettare e quali rifiutare.

Infatti, ha avuto l’opportunità di continuare a lavorare come ballerino trasferendosi all’estero. Andreas, però, ha preferito restare in Italia, mettendo al primo posto la sua voglia di godersi la sua nuova famiglia con la Peparini. Dal punto di vista economico, chiaramente, queste rinunce hanno portato Muller a fare delle riflessioni:

“Oggi si lavora molto per la gloria il che a lungo andare non porta a nulla perché a meno che uno non abbia la fortuna di essere mantenuto o di vivere di rendita ad un certo punto la gloria non basterà a pagare tutti i costi che fanno parte del proprio presente e futuro”

Detto ciò, Andreas ha assicurato ai suoi fan che continuerà a “lasciare la porta aperta all’arte”. Dunque, non abbandonerà la sua passione per la danza. Nel frattempo, ha deciso di aprire il suo primo negozio.