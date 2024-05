Andreas Muller sbotta: “Sono un padre di m*rda? Ora parlo io”

Sono passati circa due mesi da quando Veronica Peparini ha dato alla luce le due gemelline avute con Andreas Muller, Penelope e Ginevra. Mentre Veronica è già madre di Olivia e Daniele, frutto del suo precedente matrimonio con Fabrizio Prolli, per Andreas questa rappresenta la prima esperienza come padre. In queste settimane, il ballerino ha spesso parlato delle gioie e difficoltà di questa sua nuova paternità. Quasi ogni giorno, condivide foto e video insieme alle sue bambine, esprimendo sempre l’immenso amore che prova per loro e continuando a ribadire quanto la sua vita sia cambiata in meglio. Tale esposizione, però, spesso può portare anche a dure critiche.

Andreas e Veronica godono del sostegno di numerosi fan che seguono con entusiasmo la loro nuova vita quotidiana con le gemelline. Tuttavia, non mancano coloro che criticano quest’esposizione pubblica della coppia o che addirittura esprimono perplessità riguardo alle capacità genitoriali di Andreas. A tal proposito, proprio nelle ultime ore, è scoppiata una nuova polemica. Il motivo? L’ex allievo di Amici ha condiviso video e foto di un viaggio fatto prima in treno e poi in taxi con Veronica, i suoi figli Olivia e Daniele, e le piccole Penelope e Ginevra. Tra le diverse storie Instagram pubblicate, c’è una in particolare che ha attirato le critiche degli utenti.

In una foto, infatti, le bambine si trovano in taxi dentro l’ovetto e senza il seggiolino. Al che, in tanti hanno commentato parlando della presunta poca sicurezza avuta da Andreas nei confronti delle bambine, invitandolo a stare più attento e dandogli persino “istruzioni” su come fare. Di fronte a queste accuse, Muller non ci ha visto più e ha condiviso un duro sfogo contro i detrattori del web:

A me questa vostra ossessione di fare i maestrini di ogni cosa sui social e di seguire le persone solo per dargli contro non so se mi fa più ridere o tenerezza. Non si tratta del diritto di parola e di pensiero si tratta che almeno qui potete scegliere cosa vedere o meno! Ca**o è la stessa cosa della televisione, cambiate canale! Detto ciò io sono uno a cui piace rispondere e confrontarsi quindi a tal proposito rispondo al vostro problema di oggi: la sicurezza in auto.

E ancora:

Poi che sia sicuro o meno sono fatti miei! Voi pensate alla vostra sicurezza – Andreas ha quindi invitato i suoi follower giudicanti a lasciarlo stare – e a quella dei vostri cari che a quella delle mie figlie ci penso io! Non sono i vostri figli a dover viaggiare con me, sono le mie e so quello che faccio e quello che sono obbligato a fare, quindi potete dormire sonni tranquilli. E se per questo agli occhi di qualcuno sono un padre di mer*a sopravviverò lo stesso e me ne farò una ragione. Pensa quanto dovrete rompere i cog**oni ancora. Immagina quanto una delle mie figlie dirà: ‘Oh ca**o’… Probabilmente me la porteranno via.

Questa non è la prima volta che Andreas si sfoga sui social contro gli haters. Solo pochi giorni fa, è sbottato contro un utente che aveva definito le due gemelline “bruttine”. Com’è noto, il web, purtroppo, è pieno di utenti pronti a dire la qualunque, non fermandosi neanche di fronte a dei bambini.