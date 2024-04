Peparini-Muller, polemica per i palloncini lanciati in aria: lui una furia

Veronica Peparini ed Andreas Muller sono diventati genitori di due gemelline, Penelope e Ginevra. Per festeggiare il loro arrivo in famiglia la coppia ha deciso di addobbare la casa con festoni e palloncini di benvenuto. Sono stati proprio quest’ultimi oggetto di una polemica che ha scatenato le ire del ballerino. Muller avrebbe difatti deciso di far volare in cielo dei palloncini, venendo accusato di aver compiuto un gesto poco ecologico. La replica non ha tardato ad arrivare.

Andreas credeva di compiere un gesto dolce e simbolico. Il volo dei palloncini era difatti dedicato a suo zio scomparso. Attraverso il loro lancio in cielo voleva che gli arrivasse la notizia della nascita delle bimbe, tuttavia i gonfiabili sono rimasti bloccati nel balcone di casa di una vicina che abita al piano di sopra e questo ha scatenato numerose polemiche. In particolare è stato un messaggio scritto da Muller sul suo profilo Instagram ufficiale a non essere per niente piaciuto al web.

Il ballerino ha difatti ironizzato sull’accaduto scrivendo nelle stories:

Tutto è bene quel che finisce bene, nessun animale è morto e non abbiamo inquinato l’ambiente a causa dei nostri palloncini. Si sono bloccati sul balcone di una vicina e sono stati tolti.

Le sue parole sono state oggetto di numerose critiche. In molti lo hanno difatti accusato di aver compiuto un gesto poco ecologico.

Qualcuno gli ha addirittura scritto:

Ci dovevi pensare prima di liberarli. Sei appena diventato papà. Dovresti avere più rispetto del mondo che lascerai alle tue figlie.

I commenti negativi ricevuti hanno scatenato la rabbia dell’ex volto di Amici, il quale non ha tardato a rispondere alle accuse che gli sono state mosse. In particolare Andreas ha replicato attraverso delle storie pubblicate su Instagram, dicendo la sua in merito all’accaduto.

Di seguito quanto affermato da Muller sulla questione palloncini:

Raga vi prego ditemi che non siete seri, oppure io sono impazzito completamente e non so come funziona questo mondo. Uno fa volare dei palloncini in aria – peraltro per far sapere a mio zio che non c’è più che le bimbe sono nate – poi chiede scusa perché i palloncini non hanno ucciso nessun animale né sono arrivati nel cielo e nel mare. Voi rispondete che non va bene lo stesso. Non vi va bene un caz**. Non va bene neanche scusarsi e il problema è come lascerò il pianeta alle mie figlie quando in giro c’è gente che stupra le ragazzine. Cancellatevi dai social.

Nel video pubblicato nelle stories il papà di Ginevra e Penelope si è mostrato parecchio alterato. Se Muller ha perso le staffe dinanzi alle polemiche, ancora nessuna dichiarazione in merito c’è stata invece da sua moglie Veronica Peparini.