Peparini e Muller rito civile: quando arriveranno le nozze in chiesa?

Cosa sono venticinque anni di differenza, quando c’è l’amore? Veronica Peparini e Andreas Muller lo sanno bene: la loro storia chiacchierata dal gossip, oggi ha raggiunto una svolta. I due si sono sposati in comune e ora sono pronti a unirsi anche davanti a Dio. Presto le nozze in chiesa e una grande festa.

Veronica Peparini e Andreas Muller moglie e marito

Si sono conosciuti in una sala da ballo e ora sono pronti a danzare insieme fino alla fine dei loro giorni. Veronica Peparini e Andreas Muller sono diventati moglie e marito e genitori di due splendide bambine che li hanno accompagnato in questo primo giorno così importante.

Sui social sono state condivise alcune foto del rito civile, che hanno fatto il giro del web ed emozionato i fan che da anni tifano per la coppia, supportandola e sostenendola. Eleganti e complici, i due sposi si mostrano sempre più uniti. Un’immagine in particolare racchiude tutto il loro amore: il bacio dell’unione.

La data del matrimonio in chiesa

Il 29 settembre 2025 Veronica e Andreas si sposeranno in chiesa. Quel giorno non perderanno l’occasione di festeggiare in compagnia di amici e parenti, insieme alle loro bambine e ai figli della coreografa, nati dal matrimonio precedente. I fan non vedono l’ora di vederli all’altare e in particolare di scoprire quale sarà l’outfit scelto dalla ballerina cinquantenne.

Peparini e Muller, da Amici al matrimonio

Era il 2015 quando Veronica Peparini e Andreas Muller si sono incontrati per la prima volta nella scuola di Amici di Maria De Filippi, accumunati da una grande passione: la danza. Lei all’epoca era coreografa e lui uno degli allievi. Inizialmente la loro relazione è stata tenuta nascosta per un periodo, vista la differenza di età, poi tra un flirt e l’altro sono venuti allo scoperto regalando agli spettatori e ai loro colleghi emozioni uniche.

Oggi, il loro amore è un esempio per tanti che non hanno avuto lo stesso coraggio e la stessa forza di affrontare le avversità. Insieme hanno dato vita ad una famiglia unica, le due bambine nate dalla loro unione sono la conferma che i sogni possono avverarsi.

La coppia si mette in gioco ogni giorno, si mostra al pubblico e non perde occasione di raccontarsi senza filtri davanti alle telecamere. Una delle ultime interviste rilasciate è stata a Verissimo dove hanno spoilerato alcuni dettagli sul loro futuro, tra cui le nozze.