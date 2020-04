Pechino Express, Vera Gemma rivela su Gennaro: “Un certo effetto”

Pechino Express 2020, Vera Gemma si racconta dopo l’eliminazione dei Sopravvissuti con Gennaro Lillio

Vera Gemma è stata senza ombra di dubbio una delle protagoniste di Pechino Express 2020. Un cast che ha funzionato in tutto e per tutto, coppie che si sono date battaglie senza esclusione di colpi e senza risparmiare colpi bassi ai rivali. E poi un cast divertente, in grado di intrattenere il pubblico in un martedì sera di quarantena. Mancano due puntate alla fine della stagione, ma Vera Gemma non ci sarà perché è stata eliminata al giro di boa della gara. I Sopravvissuti sono stati eliminati durante la sesta puntata e sono una coppia che si è formata in corsa, ma di sicuro indovinata in tutto e per tutto. Vera ha iniziato la gara insieme ad Asia Argento, che però si è infortunata e ha dovuto lasciare il programma. Intanto la coppia di Gennaro Lillio e Luciano Punzo era stata eliminata e Vera ha scelto di proseguire la gara con il modello napoletano. Da questo il nome Sopravvissuti.

Vera Gemma rivela su Gennaro Lillio: “La prima notte insieme in Thailandia…”

Tra Gennaro Lillio e Vera Gemma è nata una vera amicizia, erano complici nel percorso ma si sono anche spesso scontrati. Insomma, come dei veri fratello e sorella che si punzecchiano ed è così che si sono spesso definiti. In una intervista al settimanale Oggi, Vera ha raccontato cosa ha pensato i primi giorni a Pechino Express insieme a Gennaro. Queste le sue parole: “La prima volta che l’ho visto, gli ho detto: ‘Mamma mia, sei più profumato di una donna di facili costumi’ (ride). Poi, la prima notte insieme in Thailandia, mi ha fatto un certo effetto: stavo dormendo accanto a un bellissimo ragazzo a torso n..o!”. Poi però ha subito chiarito che non c’è mai stato nulla tra loro: “Ma non è nato nessun flirt: siamo diventati subito come fratello e sorella”. Lo stesso non si può dire di altri due protagonisti…

Pechino Express, Gennaro e Vera amici dopo il programma

Gennaro nel programma ha trovato di sicuro un’amica in Vera Gemma, ma anche l’amore: dopo Pechino Express è scoppiato l’amore con una concorrente delle Top! Della sua partner in gara ha parlato anche lui con molto affetto durante una diretta su Instagram con Costantino Della Gherardesca. Insomma, è nata davvero una bella amicizia! Non resta che scoprire chi arriverà in finale a Pechino nella nona puntata di martedì prossimo.