Pechino Express, semifinale di lacrime e strategie: i finalisti

Stasera, giovedì 2 maggio, su Sky Uno è andata in onda la semifinale di Pechino Express. Nel corso della puntata, caratterizzata da lacrime e strategie attuate da parte dei diversi concorrenti, si sono sapute le coppie che prenderanno parte alla finale della prossima settimana. Scopriamo insieme quali squadre sono le finaliste tra i Pasticcieri, le Amiche, le Ballerine ed Italia-Argentina.

La semifinale di Pechino Express è stata caratterizzata dalle strategie. Ormai sono rimaste in gara solo quattro squadre ed ognuna di queste gioca per la vittoria. Per raggiungere il traguardo, quindi, sono disposte a fare davvero di tutto, anche qualche sgambetto agli altri concorrenti. In particolare Italia-Argentina hanno pensato di mettere in difficoltà le altre coppie con un piccolo stratagemma. Una delle prove della giornata prevedeva l’indovinare i nomi esatti degli antichi re dello Sri Lanka. Questi andavano segnati su una lista fornita ad ogni squadra. Italia-Argentina ha fatto finta di perdere la propria, su cui aveva scritto i nomi sbagliati per cercare di depistare gli altri. Le altre coppie, tuttavia, hanno capito lo stratagemma e non ci sono cadute.

La prima squadra a raggiungere il libro rosso è stata quella dei Pasticcieri, seguita da Italia-Argentina, terze le Amiche, quarte le Ballerine. I fratelli Carrara hanno deciso di dare il malus ad Italia-Argentina, che non l’hanno presa troppo bene. Le due hanno dovuto fare l’autostop in senso contrario e per tutta la puntata c’è stato un continuo scambio di frecciatine tra loro ed i Pasticcieri, a cui hanno mostrato anche un dito medio!

La puntata, tuttavia, non è stata caratterizzata solo dalle cattiverie reciproche. Ci sono stati difatti anche dei momenti di forte intensità (e lacrime). Il conduttore Costantino Della Gherardesca ha deciso di fare una sorpresa a tutti i concorrenti, consegnando loro delle lettere da leggere una volta messa in pausa la gara e trovato un posto dove trascorrere la notte. Ad averle scritte erano stati i parenti/amici di ogni partecipante a Pechino Express.

Le coppie finaliste

Dopo il momento strappalacrime è ricominciata la gara. La prima coppia a raggiungere il tappeto rosso è stata ancora una volta quella dei Pasticcieri. Ultime, invece, sono arrivate le Ballerine. La seconda coppia a rischio eliminazione è stata quella delle Amiche. Si è avverato quindi quanto detto da Italia-Argentina ad inizio puntata, ovvero che le squadre che avrebbero rischiato di non andare in finale sarebbero state le Amiche e le Ballerine. I Pasticcieri hanno deciso di eliminare le Ballerine. Poiché la tappa era eliminatoria, ad andare in finale sono le coppie dei Pasticcieri, delle Amiche e di Italia-Argentina.