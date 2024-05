Pechino Express, Damiano ne ha per tutti: “Voi non siete un c****!”

Stasera, giovedì 2 maggio, su Sky Uno è andata in onda la semifinale di Pechino Express. Nel corso della puntata si sono sapute le coppie che prenderanno parte alla finale della prossima settimana. Essendo ormai alle battute finali le squadre sono sempre più agguerrite ed una contro l’altra. In particolar modo Damiano Carrara dei Pasticcieri si è scagliato pesantemente contro tutti gli altri, anche il suo stesso compagno di squadra!

Che Damiano Carrara abbia un carattere abbastanza forte si era visto ormai già nelle scorse puntate del programma. Il pasticciere non guarda in faccia nessuno, essendo pronto ad eliminare anche persone con cui ha stretto forti legami, così come avvenuto con Fabio Caressa. Proprio per questo è stato fortemente criticato sui social. Tuttavia, più di una volta, Damiano ha ribadito che si tratta di una gara e che lui vuole giocare per vincere. Anche nella puntata di oggi si è dimostrato parecchio competitivo e sempre con una buona parola per tutti, perfino per suo fratello Massimiliano!

In una delle prime prove della puntata andata in onda oggi su Sky Uno, le diverse coppie rimaste in gioco dovevano sfidarsi in una gara di ballo, rifacendo una coreografia di una danza tipica del posto. I Pasticcieri non si sono dimostrati troppo all’altezza e Damiano ha immediatamente scaricato tutte le colpe su Massimiliano. Non è la prima volta che lo fa, difatti già in occasione dell’eliminazione dei Caressa aveva scaricato il barile.

Damiano ha rivolto al fratello parole decisamente poco gentili, definendolo addirittura “Un co****ne!”. Non c’è andato giù meno pesante con le altre coppie. Al momento della gara, difatti, Damiano ha ironizzato sulla sua capacità di trovare sempre un passaggio prima delle altre squadre. Questo, difatti, ha fatto infuriare Italia-Argentina.

La stoccata di Carrara non ha tardato ad arrivare e nello specifico sono state queste le sue parole rivolte ad Antonella ed Estefania, così come a tutte le altre coppie:

Io sono io, voi non siete un c****!

Insomma parole abbastanza pesanti quelle di Damiano. Il pasticciere si è anche mostrato divertito nel vedere Italia-Argentina alle prese con il cattivissimo malus che le avevano dato e a cui Antonella ha risposto con un bel dito medio. Sicuramente i Pasticcieri si sono dimostrati fino a questa fase la coppia che sta giocando maggiormente di strategia, oltre che quella ad aver vinto più prove in assoluto.