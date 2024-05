Pechino Express, Italia-Argentina velenose: “Altre più scarse di noi”

Stasera, giovedì 2 maggio, su Sky Uno è andata in onda la semifinale di Pechino Express. Durante la puntata le diverse squadre che si sono giocate la finale hanno dovuto affrontare varie prove. Prima dell’inizio della prima tappa il conduttore Costantino Della Gherardesca ha domandato alle coppie rimaste in gara con chi avrebbero voluto disputare la finale. La risposta di Italia-Argentina è stata parecchio velenosa. Scopriamo insieme cos’hanno detto nello specifico.

Prima di dare inizio alla gara, Costantino Della Gherardesca ha radunato tute le coppie rimaste: i Pasticcieri, le Amiche, Italia-Argentina e le Ballerine. Il conduttore ha quindi domandato ad ognuna di loro con quali altre avrebbero avuto piacere a disputare la finale. Ha iniziato dai fratelli Carrara, ovvero i Pasticcieri. Damiano ha risposto che per lui sarebbe stato indifferente e che lui e Massimiliano pensavano soltanto alla loro gara ed al loro percorso. La risposta non ha convinto Italia-Argentina che, immediatamente, hanno iniziato a sputare veleno contro le altre coppie. In particolare Antonella Fiordelisi ha accusato Damiano e Massimiliano di non avere il coraggio di dire dinanzi a tutti che, in realtà, le coppie delle Amiche e delle Ballerine erano più scarse rispetto a loro.

Queste le parole usate nello specifico da Antonella:

Io penso che i Pasticciotti non vogliano dire davanti a tutti, perché comunque ci vogliono le p**** per dire certe cose, che le Amiche e le Ballerine in questo momento sono più scarse di noi.

Da notare anche come Fiordelisi abbia deciso di storpiare il nome dei Pasticcieri in Pasticciotti. Anche il web non è rimasto convinto dalla risposta di Damiano. Alcuni telespettatori hanno difatti fatto notare come i fratelli Carrara abbiano eliminato nelle scorse puntate tutte le squadre che ritenevano più forti, come i Caressa ed i Fratm.

Dopo aver chiesto ai Pasticcieri il loro parere, Costantino Della Gherardesca è passato poi proprio ad Italia-Argentina. Quando ha chiesto loro con chi non sarebbero volute arrivare in finale, immediatamente Antonella ed Estefania hanno fatto il nome delle Amiche e delle Ballerine. In particolare le due sarebbero ancora arrabbiate con quest’ultime per averle penalizzate nella prova dei Sette Mostri. Immediatamente è arrivata la replica di Megan e Maddalena, che hanno definito le Italia-Argentina “pesanti”, sottolineando come ancora le stiano rinfacciando qualcosa accaduto ormai parecchie puntate prima.