Pechino Express, Ignazio Moser nel cast? L’ex gieffino fa chiarezza

Pechino Express cast, Ignazio Moser parte con suo cugino? L’ex gieffino fa chiarezza

Si mormora parecchio sul cast di Pechino Express, anche se la nuova edizione dell’adventure game di Rai 2 sembra essere ancora lontana. L’unica certezza al momento sembra essere la conferma di Costantino Della Gherardesca conduttore, e l’attesa dei fan. Pechino Express piace davvero tanto al pubblico italiano, forse non ha un pubblico vasto come altri reality show ma viene seguito con passione e attenzione. In base ai concorrenti nel cast c’è anche modo di sorridere e divertirsi: pensiamo a Tina Cipollari ma anche a tanti altri, come per esempio la Marchesa d’Aragona col maggiordomo e Corinne Clery col fidanzato. Chi sarà il prossimo a farci divertire? Ci sarà Ignazio Moser nel cast di Pechino Express oppure no?

Ignazio Moser nel cast di Pechino Express? L’ex gieffino smentisce: “Non parto”

Dopo che alcune voci di corridoio volevano Ignazio a Pechino Express, è stata rivolta la domanda direttamente a lui. Moser è stato ospite a un evento presso il centro commerciale Meduna, a Pordenone, e ha fatto chiarezza. La presentatrice dell’evento a un certo punto dell’intervista ha confessato di essere appassionata di gossip e di aver letto della partecipazione di Ignazio Moser a Pechino Express, così ha rivolto la domanda a lui. La risposta di Ignazio è stata però negativa: “No no, non parto”. Dopo questa smentita secca, Ignazio ha detto che a volte una notizia viene riportata ma non è vera. Ha anche fatto l’esempio di Cecilia Rodriguez incinta una volta sì e l’altra pure. Dunque Ignazio Moser e suo cugino Moreno non saranno tra le coppie della nuova edizione di Pechino Express.

Pechino Express, Ignazio Moser non ci sarà: “Mi piacerebbe, ma non quest’anno”

L’audio della diretta non è chiarissimo, soprattutto non è chiaro ciò che arriva dal microfono di Ignazio. Ascoltando ulteriormente il suo intervento, però, abbiamo sentito altro. Oltre a smentire, ha aggiunto: “Comunque no, non parto. È un’esperienza che mi piacerebbe fare […] però quest’anno no”. Poi ha dichiarato di avere altri progetti al momento, che non includono Pechino Express. Così ha detto, almeno. Chi invece dovrebbe esserci è un altro membro acquisito della famiglia Rodriguez…