Soleil Sorgè a Pechino Express, e non con Jeremias: le anticipazioni

Pechino Express cast, le anticipazioni sulla nuova edizione: ci sarà anche Soleil Sorgè

Soleil Sorgè nel cast di Pechino Express? Le anticipazioni sulla nuova edizione del reality show più avventuroso che ci sia sono arrivate nel primo pomeriggio di oggi e di sicuro faranno discutere a lungo. Soleil ha dimostrato all’Isola dei famosi di essere un personaggio scomodo per il resto del cast con cui interagisce, in senso positivo o negativo dipende dagli occhi di chi guarda. Che stia antipatica oppure simpatica, insomma, Soleil Sorgè Stasi smuove le acque e fa parlare di sé. Pechino Express è altrettanto sicuramente un reality diverso da tutti gli altri, ma anche nel programma di Rai 2 Soleil troverà il modo di far discutere. E di sicuro è destinata a durare a lungo nell’avventura!

Pechino Express, Soleil Sorgè nel cast? Le anticipazioni sulle nuove coppie

Ricordate come affrontava le prove all’Isola dei famosi? Sembrava quasi sovrumana, svelando successivamente il segreto delle sue vittorie. Soleil è forse tra i personaggi televisivi più indicati per Pechino Express, anche se non ci sono montagne da scalare, ma quando si tratterà di correre darà del filo da torcere agli altri. A dare notizia della partecipazione di Soleil a Pechino Express è stato 361magazine.com. Sul sito in questione infatti si legge: “Soleil Stasi nel cast di Pechino Express. […] Tra gli altri concorrenti del programma c’è anche Ignazio Moser in coppia con il cugino. Con chi parteciperà Soleil?”. Ovviamente non potrà partire con Jeremias Rodriguez, visto che la loro storia è naufragata. Almeno questo hanno rivelato le ultime news sui due.

Soleil a Pechino Express, ecco con chi partirà in coppia… E non è Jeremias Rodriguez

Con chi farà coppia Soleil Sorgè a Pechino Express? A quanto pare partirà con un altro volto noto Marco Ferrero, conosciuto anche come Iconize. Per il momento le anticipazioni di Pechino Express non aggiungono altro, ma sappiamo anche che alla conduzione tornerà Costantino Della Gherardesca. Chi si aggiungerà al cast, dopo Soleil Sorgè e Ignazio Moser?