Soleil svela come vinceva le prove all’Isola, poi parla di Jeremias e Belen

Soleil Sorgè ha svelato il suo segreto all’Isola dei famosi: la rivelazione al Costanzo Show

Soleil Sorgè al Maurizio Costanzo Show ha svelato un piccolo segreto! Riguarda la sua esperienza all’Isola dei famosi, ma ovviamente ha parlato anche di Jeremias Rodriguez e, udite udite, della cognata Belen! Che si siano già conosciute è cosa nota, è spuntata anche una foto di Soleil e Jeremias insieme a Cecilia e Ignazio. Insomma, le presentazioni in famiglia ci sono state e non siamo qui a dirvi questo. Maurizio Costanzo però è noto anche per la sua capacità di tirare fuori gossip dalla sua trasmissione! Nel senso che appena ha un ospite ben noto alla cronaca rosa, non perde l’occasione di curiosare nelle sue faccende sentimentali e così nasce il gossip dal Maurizio Costanzo Show.

Maurizio Costanzo chiede a Soleil di Jeremias e Belen: le sue parole

“Il fidanzamento come va?”, ha chiesto infatti Costanzo a Soleil. Lei non ha capito subito la domanda e quando il conduttore ha ripetuto il tutto, lei ha detto: “Sento il suo nome e vado subito in palpitazione. Va benissimo, sempre fidanzati”. Jeremias è anche intervenuto telefonicamente in un secondo momento, per un saluto veloce e anche per approfondire una certa passione che lui e la sua fidanzata pare abbiano in comune. E di cui forse parleranno fra un paio di settimane proprio da Costanzo. Ma quest’ultimo le ha anche chiesto come va con Belen Rodriguez: “Bene, ci siamo conosciute. È meravigliosa. E tra l’altro cucina benissimo, non me lo aspettavo”, ha risposto Soleil.

Soleil svela come ha fatto a vincere le prove leader all’Isola dei famosi

Ma soprattutto, la mancata finalista dell’Isola 2019 ha rivelato il segreto per vincere tutte le prove – o quasi, visto che ha perso quella decisiva per arrivare in finale – del reality show! Quando si parlava di arti marziali, infatti, lei ha svelato: “Io ho fatto ju jitsu per imparare a difendere ed è stato utilissimo. Devo dire che mi ha aiutato molto anche nelle prove sull’Isola. Ti dà una concentrazione e una sicurezza interiore”. È stato suo papà a indirizzarla verso questo sport quando era piccola.