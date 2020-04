Pechino Express, Gennaro Lillio: “Serviti e riveriti”, l’attacco agli ex è duro

Pechino Express non trova tregua: continuano gli attacchi da alcuni ex concorrenti

Alcuni ex concorrenti di Pechino Express hanno deciso, insieme, di scagliarsi contro l’adventure game, che mai come quest’anno forse ha conquistato l’affetto del pubblico. L’ottava edizione si è conclusa da una settimana, ma ancor prima di giungere alla puntata finale sono iniziati gli attacchi al programma. Seppure le persone che lavorano a Pechino Express non abbiano ancora replicato a questi attacchi, sono altri ex concorrenti a difendere lo show di Rai 2 a poco a poco. Oggi per esempio è stato Gennaro Lillio, concorrente dell’ottava edizione, a intervenire su domanda di un fan ha infatti mandato un chiaro messaggio a chi, di fatto, sta sputando nel piatto in cui ha mangiato, senza girarci troppo intorno.

Gennaro Lillio difende Pechino Express dagli attacchi di altri ex concorrenti: le parole del modello su Instagram

Gennaro si è dedicato un po’ ai fan su Instagram e ha attivato la funzione domande. Tra le tantissime che sono arrivate, una riguardava proprio le critiche mosse da ex partecipanti di Pechino Express. Gli è stato chiesto infatti cosa ne pensasse di ciò che sta succedendo, e lui ha risposto così: “Chi parla male di Pechino secondo me nella vita è sempre stato servito e riverito. Chi ha un attimo un pochino di umanità e le cose se le è sudate, apprezzi tantissimo Pechino. Ma tanto”. Il concetto insomma è chiaro: c’è chi non ha apprezzato l’avventura e non ha fatto proprio lo spirito del programma, pensando forse solo a ciò che fa da contorno. Chi segue il programma sente spesso dire ai concorrenti che il viaggio di Pechino Express è bello sotto ogni punto di vista, anche umano.

Pechino Express sotto accusa, oggi Gennaro Lillio interviene in difesa

Da questo forse dipende l’attacco di Gennaro Lillio a chi parla male di Pechino, un programma dove comunque nulla viene regalato e si fa anche fatica fisica. Anche Nicole Rossi si era scagliata contro le critiche, nella diretta Instagram dopo aver vinto l’ottava edizione. E poi non dimentichiamo che Gennaro, grazie a Pechino, ha trovato anche l’amore…