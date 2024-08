Pechino Express, due ex gieffini nella prossima edizione (rumor)

E’ terminata ormai già da qualche mese l’ultima edizione di Pechino Express, che ha visto trionfare la squadra dei Pasticcieri, composta dai fratelli Damiano e Massimiliano Carrara. Sui social si sta quindi iniziando a parlare della prossima stagione ed è partito il toto nomi su chi potrebbero essere i nuovi protagonisti. Proprio nelle ultime ore è stata lanciata un’indiscrezione secondo la quale due ex concorrenti del Grande Fratello potrebbero prendere parte alla prossima edizione del reality. Scopriamo meglio di chi si tratta e chi ha lanciato il rumor.

L’ultima edizione di Pechino Express è stata molto seguita e chiacchierata. A vincere è stata la squadra dei Pasticcieri, composta dai fratelli Damiano e Massimiliano Carrara. Questi sono finiti al centro di alcune polemiche a causa della decisione di eliminare Fabio Caressa e sua figlia Eleonora (I Caressa). Dopo il grande successo riscontrato dal reality, sul web già si parla della prossima stagione che andrà in onda questo inverno. In particolare è partito il toto nomi su chi saranno i nuovi protagonisti che viaggeranno in luoghi esotici e misteriosi. Nelle ultime ore Deianira Marzano ha fatto sapere che fra questi potremmo vedere anche due ex protagonisti del Grande Fratello.

Pechino Express: due ex gieffini nella prossima edizione?

Nelle ultime ore l’esperta di gossip ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram in cui ha rivelato che due ex gieffini hanno partecipato al provino per Pechino Express. Uno lo avrebbe addirittura ripetuto due volte, la prima con la sua fidanzata e la seconda con una nota cantante. Stando a quanto condiviso la prima volta sarebbe stato scartato. Il secondo, invece, ha preso parte al provino in compagnia di una sua amica. Soltanto uno dei due verrà preso secondo quanto scritto nell’indiscrezione. Deianira Marzano non ha tuttavia fatto nomi, pertanto per il momento ancora non si sa di chi potrebbe trattarsi.

Di seguito la storia condivisa da Marzano:

Si tratta comunque di semplici indiscrezioni, in quanto ancora non ci sono state comunicazioni ufficiali da parte del programma in merito a quale sarà il cast della prossima edizione. Non resta quindi che aspettare dichiarazioni a riguardo per scoprire quali saranno le nuove coppie che viaggeranno per il mondo per aggiudicarsi il titolo di nuovi vincitori di Pechino Express!