Pechino Express finale: chi ha vinto, bufera sul web

Giovedì 9 maggio è andata in onda su Sky Uno la finale di Pechino Express. A sfidarsi per aggiudicarsi il titolo di vincitore sono state tre coppie: I Pasticcieri, Le Amiche ed Italia-Argentina. Scopriamo insieme quale squadra ha alzato la coppa.

Come ogni finale che si rispetti, le coppie si sono mostrate da subito particolarmente agguerrite e non è mancato chi ha giocato d’astuzia. I Pasticcieri, infatti, hanno fatto i furbetti durante una delle prove, facendo infuriare la squadra delle Amiche. E’ stata proprio quest’ultima ad essere eliminata ad un passo dalla finale, essendo arrivata per terza al tappeto rosso da Costantino Della Gherardesca. Al primo posto sono arrivati i Pasticcieri, aggiudicandosi il titolo di primi finalisti, mentre le seconde a varcare il traguardo sono state Italia-Argentina. A giocarsi la finale, quindi, sono stati i fratelli Damiano e Massimiliano Carrara contro Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal. Una finale che, forse, era già scritta fin dall’inizio.

L’eliminazione delle Amiche ha fatto parecchio discutere il web, che le ha nominate come la coppia vincitrice morale di quest’edizione.

Di seguito qualche commento sul web in merito alla loro eliminazione:

I Pasticcieri ed Italia-Argentina hanno quindi continuato a sfidarsi. Le due coppie hanno dovuto traghettare delle famiglie del posto sull’altra riva di un fiume e poi piantare insieme un alberello. Hanno poi dovuto raggiungere il luogo raffigurato su una cartolina, ovvero le rovine di Sigiriya, un antico palazzo dello Sri Lanka, noto anche con il nome di Lion Rock a causa della sua forma che ricorda appunto quella di un leone. Li le squadre hanno incontrato l’inviato Fru dopo aver salito più 1200 scalini e hanno dovuto rispondere ad alcune domande sulla storia del palazzo di Sigiriya. Fru ha poi dato loro l’indizio per arrivare all’ultimo tappeto rosso dell’edizione.

La prima squadra a raggiungere il tappeto rosso è stata quella dei Pasticcieri, che si sono quindi aggiudicati il titolo di vincitori dell’edizione 2024 di Pechino Express. Come previsto la loro vittoria ha fatto discutere il web. I Carrara si erano difatti aggiudicato il primato di coppia meno amata dopo aver eliminato i Caressa e i Fratm.

Qui di seguito solo alcuni dei commenti alla loro vittoria: