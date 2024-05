Pechino Express finale: Pasticcieri furbetti, Amiche furiose

Giovedì 9 maggio è andata in onda su Sky Uno la finale di Pechino Express. A sfidarsi per aggiudicarsi il titolo di vincitore sono state tre coppie: i Pasticcieri, le Amiche ed Italia-Argentina. Proprio le prime due squadre si sono rese protagoniste di un’accesa lite in seguito ad una furbata da parte dei Carrara in una delle prove della giornata. Capiamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Ormai Pechino Express è giunto alle battute finali. Le coppie rimaste in gara, ovvero i Pasticcieri, le Amiche ed Italia-Argentina, sono sempre più agguerrite e farebbero davvero qualsiasi cosa pur di accaparrarsi la coppa del vincitore, anche commettere qualche piccola furbata. Durante una delle prime prove della giornata, difatti, i Pasticcieri (squadra composta dai fratelli Damiano e Massimiliano Carrara) hanno cercato di aggirare un problema facendo infuriare le altre coppie ed aggiudicandosi, ancora una volta, il titolo della coppia più detestata dalle altre.

Costantino Della Gherardesca aveva chiesto alle squadre rimaste in gara di procurarsi dieci persone del posto vestite di bianco per portarle con loro al tempio ed offrire della frutta al sacerdote. La sfida ha messo a dura prova tutte le varie coppie. Italia-Argentina non sono riuscite a sopportare lo stress e per la prima volta si sono battibeccate in maniera abbastanza accesa. Il motivo della discordia? Una banana. Tuttavia il vero momento di scontro lo si è avuto poco dopo tra le altre due coppie. I Pasticcieri hanno difatti pensato di giocare d’astuzia ancora una volta ed aggirare la prova. Non trovando locali vestiti di bianco, si sono procurati loro delle magliette del colore segnalato da Costantino per farle indossare alle persone che incontravano lungo la strada.

In questo modo i fratelli Carrara sono riusciti a trovare facilmente i dieci abitanti vestiti di bianco (o meglio se li sono procacciati da soli!). Ma non è finita qui. Damiano e Massimiliano hanno difatti rubato per sbaglio alcuni dei pellegrini radunati dalle Amiche vicino al loro autobus, arrivando così a dodici. Questa mossa ha fatto infuriare Maddalena e Barbara.

In particolare, Maddalena Corvaglia, con un megafono, ha urlato ai Pasticcieri:

Avete rotto il c***o! Si gioca secondo le regole. Non si bara Pasticcieri, non si rubano le persone agli altri! Avete rotto la m****a!

E ancora:

Li metto sotto con il pullman, faccio finta di non averli visti!

I Pasticcieri si sono immediatamente difesi dalle accuse delle Amiche, affermando di non aver rubato nessun pellegrino. In tutto questo Italia-Argentina se la ridevano!