Pechino Express, Costantino su Asia Argento: “No falsa e ruffiana”

Costantino Della Gherardesca scrive di Asia Argento: le parole dopo l’infortunio a Pechino Express

Asia Argento ha dovuto abbandonare Pechino Express 2020 a seguito di un infortunio: una brutta notizia non solo per quei telespettatori che facevano il tifo per lei, ma anche per Costantino Della Gherardesca, che credeva fortemente in questo personaggio. Per la Argento, ha speso solo parole positive, che certamente le riempiranno il cuore di gioia. Avrebbe voluto proseguire fino alla fine, ma quello che è successo nell’ultima puntata andata in onda non le ha permesso di raggiungere la prossima tappa. Asia è scoppiata in lacrime, dimostrando di tenerci molto a quell’esperienza che le ha dato tantissimo.

Pechino Express news, Asia va via e Costantino si complimenta per com’è

Dopo l’infortunio di Asia Argento, Costantino Della Gherardesca ha scritto questo messaggio su Instagram: “Vorrei dare un grande abbraccio ad Asia, che nella puntata di ieri si è infortunata e ha dovuto lasciare il programma. Asia è stata una viaggiatrice simpaticissima e soprattutto senza peli sulla lingua, evitando quel comportamento falso e ruffiano che abitualmente viene snocciolato davanti alle telecamere (ma oramai il pubblico dell’intrattenimento si lascia raggirare sempre meno)”.

Ultime notizie Pechino Express: la nascita dei Sopravvissuti e i ringraziamenti di Costantino

Asia è dovuta tornare a casa mentre la sua amica no: “E fortunatamente Asia ci ha lasciato in eredità la preziosissima Vera Gemma che, assieme a Gennaro Lillio, adesso forma la coppia dei #Sopravvissuti“. Costantino ha voluto anche ringraziare i fan per gli ascolti di martedì 18 febbraio 2020: “Sono molto contento perché la puntata di Pechino Express di ieri sera è andata molto bene col 10.34% di share e 2.192.000 spettatori. Ottimo, visto che la prossima puntata è ancora più divertente (ieri ho registrato le voci). Volevo ringraziare innanzitutto voi, cioè chi sostiene il programma e il lavoro che faccio in Tv. Siete i principali responsabili di tutto”.