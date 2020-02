Pechino Express: Asia Argento si fa male al ginocchio, la reazione di Soleil Sorge non piace a tutti

Come era noto da tempo, Asia Argento è stata costretta a ritirarsi da Pechino Express per via di un infortunio. Il tutto è accaduto nel corso della seconda puntata, andata in onda su Rai Due martedì 18 febbraio. Durante la prova immunità – che ha poi vinto con la compagna d’avventura Vera Gemma – la figlia di Dario Argento è caduta e si è fatta male al ginocchio. Inizialmente Asia ha continuato a lottare per ottenere l’immunità ma poi ha chiesto l’intervento di un medico. L’Argento non ha nascosto le sue lacrime ma ha cercato fino all’ultimo di non mollare la gara. Quando poi è tornata dal resto del gruppo – dolorante e zoppicante – è stata accolta da una Soleil troppo sarcastica e giocosa, che ha infastidito parecchio i telespettatori.

Cosa ha detto Soleil Sorge dopo l’infortunio al ginocchio di Asia Argento

“Ora può fare pietà per i passaggi, daranno più facilmente un passaggio ad una che zoppica”, ha notato ironica Soleil Sorge appena ha appreso del problema di salute di Asia Argento. Quest’ultima non ha reagito bene e ha subito replicato duramente: “Mo te do un calcio in testa”. Il pubblico di Pechino Express si è schierato compatto dalla parte dell’attrice: in molti non hanno apprezzato la scarsa sensibilità e compassione mostrata dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “Soleil odiosa”, ha notato qualcuno tra i tanti commenti a sfavore della 26enne. “Ma quella delle madre e figlia che problemi ha? No perché va bene fare la s****a ma insomma”, ha osservato un’altra telespettatrice. C’è chi ha tirato in ballo Luca Onestini, ex della Sorge: “Soleil è proprio s****a, devono fare una statua a Luca per essere stata insieme a lei”