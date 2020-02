Cosa è successo nella seconda puntata di Pechino Express 2020: chi è stato eliminato e chi sono i Sopravvissuti

I Guaglioni sono stati eliminati da Pechino Express. È successo al termine della seconda puntata, che è stata vinta per la seconda volta consecutiva da I Gladiatori Max Gisuti e Marco Mazzocchi. I due hanno scelto di far fuori i modelli napoletani in favore delle Collegiali, anche loro arrivate ultime alla tappa finale della puntata. Ma i Guaglioni non sono stati del tutto eliminati: si sono semplicemente sciolti. Vera Gemma, rimasta sola dopo l’infortunio al ginocchio di Asia Argento, ha avuto la possibilità di salvare uno dei due campani per formare una nuova coppia, quella dei Sopravvissuti.

Vera Gemma ha deciso di salvare Gennaro Lillio a Pechino Express

Di sua spontanea volontà Vera Gemma ha scelto di continuare la gara di Pechino Express con Gennaro Lillio, noto ai più per la sua partecipazione all’ultimo Grande Fratello di Barbara d’Urso. Dall’adventure game di Costantino della Gheradesca è stato dunque fatto fuori Luciano Punzo, che non ha nascosto lacrime e amarezza per questa eliminazione così repentina. Pure Asia Argento ha lasciato la Thailandia affranta: la figlia di Dario Argento voleva restare più a lungo ma il caso ha avuto la meglio su di lei.

La classifica della seconda puntata di Pechino Express 2020

Se i Gladiatori hanno vinto la seconda puntata di Pechino Express 2020 al secondo posto si sono piazzati di nuovo i Wedding Planner capitanati da Enzo Miccio. Terza Soleil Sorge con la madre Wendy, quarte le top model Dayane Mello e Ema Kovac, quinti i Palermitani Claudio e Annandrea, sesti i gemelli Inseparabili.