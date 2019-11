Asia Argento si è fatta male: l’avventura a Pechino Express è già finita

Infortunio per Asia Argento a Pechino Express 2020

Sarebbe finita con largo anticipo l’avventura di Asia Argento a Pechino Express. Il condizionale è d’obbligo perché non ci sono certezze al momento. E non ci saranno fino a febbraio 2020, quando l’adventure game condotto da Costantino della Gherardesca andrà in onda. Stando a quello che si legge su Dagospia l’attrice e regista sarebbe rimasta vittima di un brutto infortunio che pare l’abbia costretta a ritirarsi dalla gara. Un risvolto che dovremmo vedere, a quanto pare, tra la seconda e terza puntata. Una conseguenze inaspettata che avrebbe spinto la produzione ad unire Vera Gemma, figlia del più noto Giuliano e amica di infanzia di Asia, a Gennaro Lillio, modello napoletano e concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello. Sarà vero? In attesa di saperne di più l’Argento è riapparsa su Instagram, dove ha promosso il suo ultimo progetto lavorativo. La 44enne ha infatti prestato la sua voce al docu film che racconta la vita della pittrice messicana Frida Kahlo.

Il cast completo della nuova edizione di Pechino Express

Queste le dieci coppie in gara a Pechino Express 2020: I Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi); Padre e Figlia (Marco Berry e la figlia Ludovica); Le Figlie d’Arte (Asia Argento e Vera Gemma); I Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi); Le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni); Gli Inseparabili (Valerio Salvatori e Fabrizio Salvatori); Le Top (Ema Kovac e Dayane Mello); Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay); I Palermitani (Annandrea Vitrano e Claudio Casisa); I Guaglioni (Gennaro Lillio e Luciano Punzo).

Quando inizia Pechino Express e dove è ambientato

Dopo l’Africa, Pechino Express torna in Oriente. L’edizione 2020 si sta girando tra la Thailandia, la Cina e la Corea. Il direttore di Rai 2 Carlo Freccero ha scelto di far partire la nuova edizione il prossimo anno. La data di inizio sarà molto probabilmente quella dell’11 febbraio 202o.